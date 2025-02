Maiores goleadas da Copa do Brasil; relembre

A Copa do Brasil é um dos torneios mais emocionantes do futebol brasileiro, com jogos eliminatórios e confrontos entre equipes de diferentes divisões. Ao longo dos anos, algumas partidas entraram para a história pelo placar avassalador. Confira as maiores goleadas da Copa do Brasil!

Atlético-MG 11 x 0 Caiçara – Copa do Brasil 1991

A maior goleada da história da Copa do Brasil aconteceu na edição de 1991. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do modesto Caiçara, do Piauí, e aplicou um impressionante 11 x 0 no Estádio Independência.

Com um ataque avassalador, o Galo se tornou o time com o placar mais elástico da história do torneio, um recorde que segue imbatível até hoje.

São Paulo 10 x 0 Botafogo-PB – 2001

O São Paulo protagonizou uma das maiores goleadas do torneio ao massacrar o Botafogo-PB por 10 x 0 no Morumbi.

Com uma atuação impecável, o Tricolor Paulista não deu chances ao adversário e consolidou um dos maiores placares já registrados na Copa do Brasil.

Santos 10 x 0 Naviraiense – Copa do Brasil 2010

Outro jogo histórico aconteceu em 2010, quando o Santos, comandado por Neymar e Paulo Henrique Ganso, atropelou o Naviraiense por 10 x 0 na Vila Belmiro.

A equipe santista mostrou sua superioridade desde o início e construiu um resultado inesquecível para os torcedores.

Internacional 9 x 1 Ji-Paraná – 1993

Em 1993, o Internacional foi impiedoso ao enfrentar o Ji-Paraná. Com um ataque fulminante, o Colorado venceu por 9 x 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A goleada reforçou a força do Inter na época e se tornou um dos maiores placares já registrados no torneio.

Flamengo 8 x 0 Kaburé – Copa do Brasil 1995

O Flamengo protagonizou um massacre ao vencer o Kaburé, de Tocantins, por 8 x 0 na Gávea, em 1995.

A superioridade técnica e a qualidade do elenco rubro-negro se refletiram no placar, deixando o adversário completamente sem reação.

Palmeiras 8 x 0 Sergipe – 1996

Em 1996, o Palmeiras foi outro gigante a marcar história com uma goleada expressiva. A equipe paulista não tomou conhecimento do Sergipe e aplicou 8 x 0 no Estádio Batistão.

Esse resultado consolidou o domínio palmeirense na partida e ficou marcado na história do torneio.

Portuguesa 8 x 0 Kaburé – Copa do Brasil 1997

O Kaburé voltou a sofrer uma goleada histórica, dessa vez para a Portuguesa, em 1997. O time paulista venceu por 8 x 0 no Canindé e entrou para a lista das maiores goleadas da Copa do Brasil.

A partida evidenciou a disparidade entre as equipes e mostrou a força da Lusa naquele ano.

Vasco 8 x 0 Picos – 1998

O Vasco da Gama também entrou para a história com um placar avassalador. O time carioca venceu o Picos, do Piauí, por 8 x 0 em São Januário, na edição de 1998 da Copa do Brasil.

Com um ataque poderoso, o Vasco garantiu um dos maiores placares do torneio.

Bahia 8 x 0 Interporto – Copa do Brasil 2000

Em 2000, o Bahia fez história ao golear o Interporto por 8 x 0 no Estádio General Sampaio.

A equipe baiana mostrou sua superioridade desde o início e construiu um dos placares mais expressivos da competição.

Flamengo-PI 1 x 8 Corinthians – 2001

Em 2001, o Corinthians foi até o Piauí e aplicou uma goleada de 8 x 1 sobre o Flamengo-PI no Estádio Albertão.

O Timão mostrou toda sua força e conquistou uma das vitórias mais impressionantes do torneio.

Santos 8 x 1 Guarani – Copa do Brasil 2010

O Santos novamente brilhou em 2010 ao golear o Guarani por 8 x 1 na Vila Belmiro.

Com um elenco recheado de talentos, o Peixe protagonizou mais um resultado expressivo na competição.

Cruzeiro 7 x 0 Coríntians de Caicó – 2003

Em 2003, o Cruzeiro foi impiedoso ao vencer o Coríntians de Caicó por 7 x 0 no Mineirão.

O time celeste demonstrou toda sua força na competição e garantiu um resultado histórico.

Flamengo 8 x 2 Maringá – Copa do Brasil 2023

Mais recentemente, em 2023, o Flamengo aplicou uma goleada de 8 x 2 sobre o Maringá no Maracanã.

A partida reforçou o poder ofensivo da equipe rubro-negra e se tornou um dos maiores placares do torneio.

Palmeiras 7 x 1 River-PI – 1997

Em 1997, o Palmeiras atropelou o River-PI por 7 x 1 no Palestra Itália.

O time paulista mostrou sua superioridade e garantiu um dos placares mais expressivos da competição.

Santos 7 x 1 Altos – Copa do Brasil 2019

Em 2019, o Santos voltou a fazer história ao golear o Altos por 7 x 1 no Albertão.

A equipe santista não deu chances ao adversário e conquistou mais uma goleada memorável.

Botafogo 7 x 1 Brasiliense – 2023

Em 2023, o Botafogo também entrou para a lista das maiores goleadas da Copa do Brasil. O time carioca venceu o Brasiliense por 7 x 1 no Kleber Andrade.

O Alvinegro mostrou sua superioridade e consolidou uma das maiores vitórias do torneio.