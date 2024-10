Ações de Vasco e Corinthians ameaçam o andamento da Copa do Brasil? Entenda

Vasco e Corinthians querem que as datas iniciais da Copa do Brasil sejam mantidas (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Matheus Guimarães e Thiago Braga • Publicada em 01/10/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

As ações de Vasco e Corinthians não atrapalham o andamento da Copa do Brasil. Os clubes foram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e querem que as datas iniciais sejam mantidas.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, há tempo hábil para o STJD decidir se mantém a alteração feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ou se voltam com as datas anteriores. Inicialmente, os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil seriam no dia 17 de outubro, agora serão nos dias 19 e 20 do mesmo mês.

O Lance! também ouviu especialistas em Direito Desportivo. Para o advogado Marcelo Jucá, as chances das medidas darem certo são "remotas".

- Este é um assunto recorrente no STJD. Mas a CBF tem o poder de mudar as datas por estar previsto no Regulamento Geral de Competições. Em tese, as chances de essas medidas darem certo e as datas serem mudadas são remotíssimas - assegura o advogado Marcelo Jucá, especialista em direito desportivo.

O STJD vai analisar os pedidos de Corinthians e Vasco. Como há no regulamento jurisprudência para a CBF fazer a troca de datas, a tendência segundo especialistas ouvidos pela reportagem é que a mudança seja confirmada pelo Tribunal.

Vasco e Corinthians entendem de maneira diferente. Os clubes se baseiam no artigo 14 do Regulamento Geral de Competições. Confira o que diz o dispositivo.

"- As tabelas das competições somente poderão ser modificadas, por solicitação da parte interessada, se obedecidas as seguintes condições:

I – Encaminhamento formal de solicitação à DCO pela parte interessada, com, pelo menos, 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à data da partida, observado que:

a) São consideradas partes interessadas o Clube mandante, a Federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão;

b) Faz-se necessária, em quaisquer dos casos, a análise prévia e aprovação por parte da DCO."

STJD vai decidir se mantém ou altera decisão da CBF (Foto: Divulgação/STJD)

RELEMBRE O CASO

A mudança foi a pedido de Flamengo e Atlético-MG. Os clubes entraram com pedido para que a CBF mudasse as datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, em razão da Data Fifa, que se encerra no dia 15.

Vasco e Corinthians foram contra a decisão. Com isso, a dupla ingressou com ações no STJD para que as datas originais das semifinais da Copa do Brasil fossem mantidas. O Cruz-Maltino repudiou a decisão da CBF e afirmou que o adversário está sendo beneficiado. Já o Timão, fala que a atitude compromete "a isonomia entre os clubes e colocar em risco a credibilidade das competições".