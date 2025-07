Rapper participa de campanha da Globo para promover Copa do Brasil

A Globo iniciou a divulgação dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, a emissora colocou no ar uma nova campanha, em busca de reforçar o espírito competitivo da competição sob o conceito: “Não é para jogar. É para vencer”. A produção contém a narração da rapper Karol Conká.

Este será o segundo ano consecutivo da cantora na ação na campanha. A parceria já havia acontecido no ano passado, quando Karol também trabalhou na divulgação de jogos da Copa do Brasil. A escolha da artista foi baseada pela voz reconhecível e de forte presença no universo pop urbano.

- Estou narrando a Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo e me sinto muito feliz por isso. É uma oportunidade que me conecta com um público novo, os torcedores, e ao mesmo tempo reforça minha presença na comunicação. Fiquei muito grata com o convite da TV Globo - iniciou a cantora, antes de completar.

- É um projeto que me dá prazer em fazer. Minha relação com o esporte já vem de antes: tenho músicas que entraram no FIFA, já participei de premiações do futebol, então é um universo no qual me sinto à vontade. Poder somar com a minha voz nesse contexto é especial demais - concluiu.

A campanha da Globo

Com uma locução marcante e cheia de personalidade, a peça promocional para os jogos da Copa do Brasil passou a ser exibidas nos intervalos da programação da Globo na última quarta-feira (16). Neste ano, o conceito se manifesta de maneira criativa com a assinatura “Perdeu? Ponto final.".

A intenção da propaganda é traduzir de forma leve, direta e impactante a essência do mata-mata, um dos principais atributos da competição, que não permite vacilos. Karol Conká aparece para dar o tom certo para essa mensagem, com uma locução que imprime ritmo, tensão e emoção à proposta visual da campanha. A artista seguirá narrando todas as peças promocionais até a fase final do torneio.

A bola rola no próximo dia 30, quando a TV Globo exibe, logo depois de ‘Vale Tudo’, duas partidas válidas pelos jogos de ida das oitavas de final da competição: o primeiro encontro entre Internacional e Fluminense, que se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre; e o confronto de ida do clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, direto da Neo Química Arena.