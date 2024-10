Corinthians vai ao STJD contra mudança de data na Copa do Brasil

Corinthians é contra a mudança de data da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Jose Manoel Idalgo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 07:44 • São Paulo (SP) • Atualizada em 01/10/2024 - 09:36

O Corinthians é mais um clube semifinalista da Copa do Brasil a ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a mudança na data dos jogos de volta da semifinal. A alteração foi imposta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em nota, o Corinthians considera um "desrespeito" a atitude da CBF, por "comprometer a isonomia entre os clubes e colocar em risco a credibilidade das competições". Além disso, o Timão espera que o STJD restabeleça as datas iniciais.

🗒️ CONFIRA A NOTA-OFICIAL DO CORINTHIANS NA ÍNTEGRA:

"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e, principalmente, colocando em risco a credibilidade das competições.

Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, e o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas.

Em defesa desses princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições."

RELEMBRE O CASO

Flamengo e Atlético-MG entraram com um pedido para que a CBF mudasse a data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil por conta da Data Fifa, que se encerra no dia 15. Inicialmente, as partidas de volta seriam no dia 17, mas foram adiadas para o final de semana (19 e 20).

Vasco e Corinthians foram contra a decisão. No entanto, a mudança aconteceu. Pedrinho, presidente do clube cruz-maltino, repudiou a alteração de data em vídeo publicado nas redes sociais.

"O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo das suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão. Inclusive, eu falei com o Sr. Júlio Avellar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana."