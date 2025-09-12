Após as quartas de final da Copa do Brasil, o times retornam ao Brasileirão na primeira rodada depois da Data Fifa. A briga na parte decima da tabela segue com flamengo na liderança, seguido por Cruzeiro e Palmeiras que estão Após a disputa das quartas de final da Copa do Brasil e a pausa para a Data Fifa, os times voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro, que retoma com a 23ª rodada.

A briga na parte de cima da tabela segue acirrada, com o Flamengo na liderança, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras, que também sonham com o título. Já na parte inferior da classificação, a disputa contra o rebaixamento está ainda mais equilibrada: a diferença entre o 19º e o 14º colocado é de apenas três pontos, o que promete fortes emoções nas próximas rodadas.

Palpites do Guffo

GRÊMIO x MIRASSOL

O interessante desta partida é observar se Mano Menezes irá conseguir adequar Cuellar, que está voltando a jogar bem, e Arthur no meio campo, sem perder competitividade defensiva. Uma das deficiências do Tricolor é a construção, e com certeza esses dois entregam qualidade para que o time melhore.

Atenção na lei do ex com Reinaldo no Mirassol. Até porque o Leão marcou gols nas últimas 6 partidas como visitante, e pode confirmar a tendência em Porto Alegre.

PALMEIRAS x INTERNACIONAL

Pensando em que cada jogo é uma final nos pontos corridos, o Palmeiras precisa vencer se quer ser campeão brasileiro. Com 9 jogos de invencibilidade no Brasileirão, Abel Ferreira conta com a volta dos jogadores que estiveram na Data Fifa, inclusive poderá estrear Andreas Pereira. Força máxima do Verdão confere favoritismo ao time. Geralmente, o Internacional joga bem partidas contra times melhores. Olho na movimentação de Alan Rodrigues e da verticalidade de Carbonero, além do jovem centroavante Ricardo Mathias. Se o Colorado quer complicar, vai precisar deles.

Felipe Anderson e Bernabei disputam a bola (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

FLUMINENSE x CORINTHIANS

As duas equipes chegam para esse confronto classificadas na Copa do Brasil e com os ânimos em dia. É indiscutível a capacidade de Renato Gaúcho de renascer das cinzas, e de sempre fazer que seu time seja competitivo. Mas, por causa do desgaste na Copa, deve preservar titulares neste jogo. Porque o Timão vai desfalcado por necessidade mesmo, já que Memphis, Carrillo, Martinez e Charles estão lesionados. O Flu é favorito, até para manter a invencibilidade de 5 jogos como mandante.

ATLÉTICO-MG x SANTOS

Perder dois clássicos seguidos não é fácil. Prejudica o anímico, desestrutura relacionamentos e força uma recuperação emocional junto com todo o trabalho. E como está com técnico novo, o Galo vai precisar muito do lado humano de Sampaoli para juntar forças e descontar no Santos a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Existe uma vontade do Brasil inteiro de ver Neymar jogando bem, de forma competitiva e sendo o craque que ele é. Se existe um contexto perfeito para o Santos fugir de perto do Z4 e ver Neymar brilhando, é esse jogo contra o Galo. Mas o Peixe vai ter que melhorar a pontaria: em 50% dos jogos como visitante, o time não balançou as redes.

Neymar durante jogo contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro., (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

JUVENTUDE x FLAMENGO

Com De la Cruz, Saúl e Arrascaeta, Filipe Luís deixa clara sua intenção: ter um meio-campo que controle as ações da partida através da posse. Ou seja, mesmo como visitante, o Flamengo vai querer ter a bola e mandar no jogo. Normal, ainda mais falando do líder do Brasileirão. Mas do outro lado, desde que Thiago Carpini voltou a dirigir o Juventude, o time gaúcho marcou 5 gols em 3 jogos em casa, e precisa sair do Z4. Pra manter essa pegada, volta o centroavante Gilberto depois de um mês no departamento médico.

SÃO PAULO x BOTAFOGO

Uma partida com duas equipes que ainda não encontraram seu modelo de jogo claro e definido. O São Paulo de Crespo está evoluindo, e pode contar com a volta de Rafael Tolói na zaga. Com Ferreirinha e Rigoni, há garantia de intensidade com a bola no ataque. O Tricolor venceu as últimas 4 partidas como mandante. Já o Botafogo vem de uma eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil, e um trabalho ainda em construção de Davide Ancelotti. Vitinho e Savarino devem voltar ao time, pra manter o pique das últimas cinco partidas como visitante no Brasileirão, terminadas com vitória do Glorioso.