Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desde o primeiro dia deste mês, o último reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, Andreas Pereira, apresentado na quinta-feira (11), pode fazer sua estreia pelo clube neste sábado (13), contra o Internacional, às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogador de 29 anos revelou estar ansioso por este momento.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Andreas Pereira está em plena forma física, como ele mesmo afirmou durante sua coletiva de imprensa. Por estar atuando com frequência no Fulham, da Inglaterra, seu antigo clube, o meio-campista também trabalhou durante as férias para que a condição física não fosse um problema.

– Estou um pouco ansioso. Não vejo a hora de ter meus primeiros minutos, estar com a torcida, estar em campo... Fiz a pré-temporada inteira no Fulham, fisicamente estou muito bem, fiz um trabalho nas férias por saber que podia ter uma saída de clube, queria chegar ao novo clube bem. Estou 100% e vamos ver se vai ser nesse sábado ou em outro jogo – afirmou o meio-campista.

continua após a publicidade

Sobre como pode se encaixar no time de Abel Ferreira, Andreas Pereira brincou e disse que vai deixar a "dor de cabeça" para a comissão técnica, mas que suas características em campo não são surpresa.

– Vou deixar essa dor de cabeça para o técnico, mas todos sabem as características que eu tenho jogando no meu ex-clube, o Fulham, e pela Seleção Brasileira também. Eu posso me encaixar como um meia, como um segundo volante, vou jogar onde for preciso – afirmou o camisa 8.

continua após a publicidade

O elenco do Verdão ainda realizará mais um treinamento na Academia de Futebol nesta sexta-feira (12) antes de encerrar a preparação para o duelo contra o Colorado. O time paulista é o terceiro colocado, com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo e a um do Cruzeiro.