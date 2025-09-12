A mochila utilizada por Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, tornou-se tema de discussão nas redes sociais. O acessório rosa com estampa dos youtubers Maria Clara e JP, que custa menos de R$ 200, chamou atenção dos internautas nesta sexta-feira (12). O item pode ser encontrado por aproximadamente R$ 100 em plataformas de comércio eletrônico.

Imagens da menina com o acessório começaram a circular na internet durante esta semana. O contraste entre o poder aquisitivo do jogador do Santos e o valor acessível da mochila motivou diversos comentários online.

A pequena Mavie é fruto do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi. Além dela, o jogador também é pai de Helena, de seu relacionamento com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, que completou 14 anos no último domingo (24), filho de sua união com Carol Dantas.

Diretor de ‘A Fazenda’ confirma convite a Neymar

O diretor do reality show "A Fazenda 17" revelou na última quinta-feira (11) que gostaria te contar com Neymar, do Santos, no elenco do programa. Em entrevista coletiva de apresentação da nova edição do jogo, Rodrigo Carelli afirmou ter tentado fazer o convite ao atacante, mas sem sucesso.

— Já tentamos. Nem chega. Não conseguimos chegar nele ainda — afirmou Carelli ao explicar que os organizadores não conseguiram sequer entrar em contato com o craque.

