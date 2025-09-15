Palmeiras terá ‘maratona’ intensa e decisiva para definir restante da temporada

Após golear o Internacional no último sábado (13), por 4 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está embalado, mas já vira sua chave para dar início a uma sequência importante de jogos que podem definir o futuro do clube em 2025. Isso porque em um período de sete dias o time de Abel Ferreira tem confrontos cruciais pela Libertadores e também Brasileirão.

O próximo compromisso do time será fora de casa, em Buenos Aires, na Argentina. No país vizinho, na próxima quarta-feira (17), o Palmeiras inicia sua batalha por uma vaga na semifinal da Libertadores contra o River Plate. O duelo não será nada fácil, mas um resultado positivo fora de casa pode deixar uma pressão menor para os paulistas no jogo de volta, previsto para o dia 24, no Allianz Parque, às 21h30.

No intervalo entre os duelos do torneio continental, no entanto, mais uma partida nacional importante. Com 46 pontos e brigando pela ponta da tabela de classificação do Nacional rodada a rodada, o Verdão no sábado (20), às 21h, recebe o Fortaleza, pela 24ª rodada.

Com essa sequência importante no período de sete dias, tudo pode acontecer. Caso avance de fase na Libertadores, o Palmeiras terá mais tranquilidade até mesmo para trabalhar no Brasileirão. Em caso de eliminação, a pressão por parte da torcida para a conquista do Brasileirão pode se intensificar, já que será o único campeonato restante nesta temporada.

Jogos do Palmeiras em uma semana:

17/9 - River Plate x Palmeiras - Libertadores (ida - quartas de final) - Monumental de Núñez 20/9 - Palmeiras x Fortaleza - Brasileirão (24ª rodada) - Allianz Parque 24/9 - Palmeiras x River Plate - Libertadores (volta) - Allianz Parque