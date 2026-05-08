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O São Paulo poupou praticamente todos os seus titulares no confronto contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana e saiu com um precioso empate em 0 a 0, que deixa o time na liderança do grupo C e com boas possibilidades de terminar classificado em primeiro lugar, já que vai disputar as duas partidas finais dentro de casa.

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Considerando o objetivo traçado e o resultado final, não há do que reclamar. O time de Roger Machado voltou para casa com tudo o que queria.

Três jovens da base entraram como titulares. Igor Felisberto teve o pior desempenho, Djhordney o melhor. O zagueiro Osório também cumpriu bem suas funções. Com mais cancha, podem ser aproveitados em outras partidas.

Os principais jogadores foram poupados para a sequência insana de jogos. Os próximos três são fora de casa e bem difíceis: Corinthians em Itaquera, Juventude pela Copa do Brasil em Caxias do Sul e Fluminense no Maracanã.

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Analisando friamente, o torcedor poderia estar satisfeito com o jogo no Chile, em que pese o São Paulo ter sido muito pressionado a ponto de o empate ser considerado um presente e um alívio.

Mas o são-paulino tem visto as coisas com olhar cético. Parte da torcida ainda não aceita a presença de Roger Machado no comando do time e acredita que uma hora ou outra o time vai decepcionar. Muita gente já aposta no fim de semana contra o Corinthians.

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O fato de ter jogado com um time praticamente reserva não serve de atenuante para este torcedor. A culpa de um jogo sofrido no Chile recai também sobre Roger Machado.

Ao treinador não resta muito mais a não ser chegar à parada da Copa do Mundo classificado nas duas copas e ainda na parte de cima da tabela no Brasileiro.

Com a maratona de jogos, as contusões começaram e chegar em uma situação favorável na pausa será um desafio. Só resultados não são suficientes para Roger Machado.