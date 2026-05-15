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Enquanto dirigentes passavam o dia tentando a contratação de um novo treinador para o São Paulo, o Morumbi fervia com mais uma batalha política. À tarde, a torcida organizada ia até o CT cobrar os jogadores pela eliminação na Copa do Brasil. Este foi o 14 de maio de 2026 do São Paulo.

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A situação é muito complicada. Cartolas tentaram convencer Dorival Júnior a não pedir um salário astronômico. No clube, o presidente do Conselho Deliberativo era afastado de suas funções enquanto era investigada uma série de acusações contra o dirigente.

É este o ambiente de desalento que vive o torcedor são-paulino. Entre todos os personagens que formam o clube, ele é o menos respeitado e o que tem menos poder, embora o São Paulo seja gigante e glorioso principalmente por causa dele.

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Para o sofrido sujeito que se emociona com a camisa são-paulina é até difícil tentar entender a crise política que leva o clube para o buraco. São tantas comissões, tantas decisões jurídicas pra lá e pra cá e que são tão distantes da arquibancada que o torcedor só tem uma certeza: o São Paulo, se seguir como está, tende a ficar cada vez menor.

Fato é que neste momento o torcedor não vê saída para a crise política e mira no que pode acontecer no campo. E aceita a volta de Dorival Júnior mesmo sabendo que há três dias o presidente do clube tenha dito que o treinador é muito caro e que o clube não tem dinheiro.

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Dorival Júnior antes de partida pelo São Paulo (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O raciocínio do torcedor é simples e compreensível. O caos está instalado nas entranhas do clube, então, que dentro de campo tenha um rumo mínimo, nem que seja para fazer 45 pontos e evitar o rebaixamento. Assim, ele topa a volta de um treinador que vai arrombar ainda mais os cofres. Afinal, se o futuro é pouco promissor, que ao menos o presente tenha algum alívio.