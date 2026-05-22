Tironi no Lance!: Dória era o culpado no São Paulo?
Sua passagem curta pelo São Paulo não deixará saudade, mas ele não errou deliberadamente para prejudicar o clube
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Dória falhou de maneira decisiva em dois jogos seguidos do São Paulo: na derrota para o Fluminense pelo Brasileiro e no empate contra o Millonarios pela Copa Sul-Americana.
Dois dias depois, anunciou para a diretoria que não desejava mais seguir no clube. Motivo: as ameaças que ele e sua família receberam de "torcedores" nos últimos dias.
Impossível diminuir o tamanho das falhas do zagueiro em duas partidas seguidas. Mas impossível aceitar que foi o suficiente para que o sujeito fosse ameaçado da forma como foi por bandidos protegidos por um certo anonimato.
Dória errou. Sua passagem curta pelo São Paulo não deixará saudade, mas ele não errou deliberadamente para prejudicar o clube. Prejudicou sem a intenção de fazer isso.
Há gente dentro do São Paulo que nos últimos anos prejudicou demais o clube. As investigações em várias esferas e reportagens publicadas não deixam dúvida. Há uma diferença entre essas figuras (várias ainda passeiam tranquilamente pelos corredores do Morumbis) e Dória. Estas pessoas sabiam exatamente o que estavam fazendo e sabiam que lesavam o clube.
Dória é consequência da gatunagem que impera no São Paulo
Ameaças como as que Dória recebeu são inaceitáveis para ele e para qualquer outra pessoa. Mas dirigentes não sofrem nem metade dos ataques sofridos pelo jogador.
Protegidos por não entrarem em campo e por seus desfalques serem mais complexos (não são um chute errado, mas desvio de dinheiro), cartolas seguem destruindo o clube. Dentro do Morumbis neste momento, há uma luta feroz pelo poder e um desprezo absoluto para tentar reerguer a instituição.
Dória, que grande parte da torcida não queria, é consequência da gatunagem que impera no São Paulo. Estivesse o clube em situação melhor, ele não teria voltado.
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