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Tironi no Lance!: Dória era o culpado no São Paulo?

Sua passagem curta pelo São Paulo não deixará saudade, mas ele não errou deliberadamente para prejudicar o clube

Dória, do São Paulo, durante partida contra o Millonarios pela Sul-Americana (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
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668ac75a-3848-438f-b1f0-0239af7ef2db_Eduardo-Tironi-aspect-ratio-1024-1024Eduardo Tironi
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 22/05/2026
07:30
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Dória falhou de maneira decisiva em dois jogos seguidos do São Paulo: na derrota para o Fluminense pelo Brasileiro e no empate contra o Millonarios pela Copa Sul-Americana.

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Dois dias depois, anunciou para a diretoria que não desejava mais seguir no clube. Motivo: as ameaças que ele e sua família receberam de "torcedores" nos últimos dias.

Impossível diminuir o tamanho das falhas do zagueiro em duas partidas seguidas. Mas impossível aceitar que foi o suficiente para que o sujeito fosse ameaçado da forma como foi por bandidos protegidos por um certo anonimato.

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Dória errou. Sua passagem curta pelo São Paulo não deixará saudade, mas ele não errou deliberadamente para prejudicar o clube. Prejudicou sem a intenção de fazer isso.

Há gente dentro do São Paulo que nos últimos anos prejudicou demais o clube. As investigações em várias esferas e reportagens publicadas não deixam dúvida. Há uma diferença entre essas figuras (várias ainda passeiam tranquilamente pelos corredores do Morumbis) e Dória. Estas pessoas sabiam exatamente o que estavam fazendo e sabiam que lesavam o clube.

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Dória é consequência da gatunagem que impera no São Paulo

Ameaças como as que Dória recebeu são inaceitáveis para ele e para qualquer outra pessoa. Mas dirigentes não sofrem nem metade dos ataques sofridos pelo jogador.

Protegidos por não entrarem em campo e por seus desfalques serem mais complexos (não são um chute errado, mas desvio de dinheiro), cartolas seguem destruindo o clube. Dentro do Morumbis neste momento, há uma luta feroz pelo poder e um desprezo absoluto para tentar reerguer a instituição.

Dória, que grande parte da torcida não queria, é consequência da gatunagem que impera no São Paulo. Estivesse o clube em situação melhor, ele não teria voltado.

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Dória durante partida contra o Millonarios no Morumbis (Foto: Anderson Romão/AGIF/Folhapress)
Dória durante partida contra o Millonarios no Morumbis (Foto: Anderson Romão/AGIF/Folhapress)

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