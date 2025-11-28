Eis que o fim do ano se aproxima, rápido e perigosamente. As medonhas árvores de Natal, brotam do asfalto com incrível velocidade e voracidade. Seja boiando plácida no espelho d'água de minha eterna Lagoa, criando, sempre ao cair da tarde, estupendos engarrafamentos, que costumam atrasar nosso ir e vir diário em algumas horas a mais. E o que dizer dos estacionamentos dos Shoppings da Barra e Recreio, que mais parecem Houston, com seus enormes estacionamentos de foguetes, apontados para a…a….. sei lá, os destinos são incertos, mas o efeito desastroso no trânsito do Rio, ah isso é certo!

Não sei se estou preparado para estas mazelas de fim de ano. Na verdade, quero aproveitar este momento e, depois de lembrar que a epidemia de mega árvores de Natal acaba de atingir, em cheio, a "boca banguela da Baía da Guanabara", como a chamavam Lévi-Strauss e Caetano, transformando-a num estrelado céu da boca (ex-banguela), propor aos maratonistas e futuros maratonistas, a seríssima escolha da, ou das maratonas de 2026, que terão o prazer de correr.

Sim, é um momento impactante, pois existem algumas maratonas internacionais, normalmente as com selo "Majors"*, que o ansioso atleta primeiro se inscreve para o SORTEIO, na espera de ter o direito de se inscrever para a maratona escolhida. Sim, eu não disse que seria uma crônica leve, ou alegre. Ela carrega o drama da procura insaciável de milhões de corredores, mundinho afora, da Lapônia, já que falamos de Natal, a Baikonur, no Cazaquistão, antiga estação de foguetes soviética.

Maratonas internacionais com selos majors são as de "maior qualidade" (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Vamos tentar botar ordem no caos, criado pelas árvores gigantes dos estacionamentos dos shoppings, e também dos maratonistas, em busca de suas vagas, nas melhores maratonas do mundo. Primeiro, que tal criarmos logo uma estratégia, um protocolo a ser seguido, para a busca da sua, ou das suas maratonas para chamar de sua, ou suas. Mas, peraí, posso correr quantas maratonas por ano, me pergunta de supetão, você, que além de maratonista, é também leitor deste meu cantinho aqui no Lance!

Número ideal de maratonas anuais

Existe, sim, um limite fisiológico, para o número ideal de maratonas anuais. Este número, para os que já não são estreantes, são duas, uma em cada semestre. Este formato pode também ser usado para estreante em maratonas, mas que já colecione algumas meias maratonas em seu currículo. Mas, vamos com calma, entender como escolher de forma mais assertiva, com menos danos e mais chances de acerto, as datas e as provas (num universo de centenas de boas e excelentes maratonas).

Para os maratonistas mais conservadores, que se contentam com apenas uma prova por ano, a dúvida paira sobre a seguinte "Escolha de Sofia": uma prova em solo pátrio, ou numa cidade estrangeira?

Pense nos prós e contras:

Provas no Brasil - Separei um conjunto das mais sólidas e melhores, tecnicamente falando, e destas, apenas Florianópolis (30/08) e Curitiba (22/11) acontecem no segundo semestre. E este é um ponto crucial, pois, devemos lembrar de nossa localização no hemisfério sul onde os tórridos verões, caem no final do ano corrente e início do ano seguinte, onde seria, justamente, o momento dentro do planejamento anual de treinamento, de maior concentração de treinos longos e desgastantes, para, a partir de início de abril, o maratonista que escolheu correr sua maratona anual em nosso outono, quase inverno. Isso, caso este herói da resistência consiga sobreviver aos longões, em plenas madrugadas tórridas do nosso inclemente verão tropical! Já os mais atentos à sazonalidade, entre céu e inferno deste nosso enorme rincão, optando pelas maratonas de 2º semestre (Florianópolis, em 30/08 e Curitiba, em 22/11) terão suas vidas corridas menos sofridas, quando, em pleno outono e inverno, estiverem cumprindo seus compridos longões, em doce clima temperado. Com as bençãos da "moça do tempo", do jornal local!

Mas, se o guloso maratonista, entender que uma maratona é pouco. Bem, treine mais e escolha duas provas, uma em cada semestre. Eu, depois de analisar técnica e presencialmente, nossas opções, escolheria como primeira prova Porto Alegre, prova que beira a perfeição técnica, tendo como mentor e executor um dos melhores fundistas do país, na rica década de 80. Paulo Silva, construiu a Maratona de Porto Alegre desde o nascimento, em 1983. Sempre buscando o melhor, a excelência para o seu cliente final: o maratonista! É disparado, a mais rápida do Brasil, e a que gera mais conforto ao corredor. E, por ser em fins de maio, gera tempo suficiente de treinamento, para gerar ótimos resultados.

São Paulo, peca em detalhas não muito sutis: a escolha de percurso, refém como toda cidade grande, ao trânsito, ao gigantismo urbano e a muitos "senões" das autoridades locais são uns dos detalhes. O descuido com os participantes, afinal as famigeradas provas paralelas, em distâncias menores, para tornar os números finais de participantes (que deveriam ser de CONCLUINTES, como no resto do mundo) mais palatáveis, criam dificuldades enormes de logística! Apesar da longevidade, ela foi lançada no distante ano de 1995, os números de participantes satisfeitos deixaram de crescer há tempos. E as outras? O que dizer da Maratona do Rio? Belo espetáculo de entretenimento e exuberância da natureza local, que acaba se enrolando e tropeçando em seu próprio tamanho! Seja na administração das inscrições e entrega de kits, ou nos pontos de conforto para o corredor (banheiros em quantidade humanitária no percurso, água GELADA em profusão, e postos de distribuição de isotônicos, compatíveis com os participantes sedentos e suados.

Afinal, mesmo cedo, estamos numa das cidades mais lindas abaixo da Linha do Equador! Que o Redentor nos ajude, pois a inclemência dos veranicos de outono pode ser fatal. E o fato de tantas mudanças no percurso, sempre geram uma certa insegurança para o corredor, que deve ser visto pelo organizador como corredor, e não um consumidor de megashows e entretenimento.

E, mais ao sul, temos as melhores do segundo semestre, Florianópolis (30/08) e Curitiba (22/11) reformadas, para melhor, mas, principalmente Curitiba, contando com as preces dos inscritos, para que o fim de primavera seja ameno e camarada!

Estas são as melhores possibilidades para quem quer apenas uma prova/ano, ou quem opta, guloso e feliz, pela dupla jornada. Para vocês que serão usuários de nossas melhores provas, desfrutem das suas escolhas, e depois me contem. Sigam seus treinamentos com constância e sabedoria. Sejam como um de meus muitos ídolos do atletismo, Emil Zatopek, que dizia: Na vida, as nossas grandes batalhas são travadas na solidão. E assim também são as maratonas e seus longos treinos, e tanto numa como a outra, é a ilusão da vitória que nos faz seguir em frente.

Sigamos em frente, pois na próxima coluna conversaremos sobre as grandes maratonas no mundo, e a possibilidade de criarmos um calendário misto, ou não (como diria Caetano!).

Lauter Nogueira

* Majors Marathons: circuito de maratonas globais, que apresentam o maior coeficiente de qualidade e entrega, e por isso recebem o "selo" Majors.

