Escolha da arbitragem para Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: ‘Escandaloso’

Após a CBF definir o árbitro Wilton Pereira Sampaio para apitar a “decisão antecipada” entre Flamengo x Palmeiras, no próximo domingo (19), no Maracanã, os torcedores de ambas as equipes mostraram indignação nas redes sociais.

Por se tratar de uma partida com os postulantes ao título do Brasileirão, além de toda polêmica envolvendo a arbitragem brasileira, a CBF optou por escalar um árbitro mais experiente. Wilton Pereira Sampaio é um dos principais árbitros do país, com Copa do Mundo no currículo.

No entanto, a decisão não agradou aos torcedores de ambas as torcidas. Na visão de um dos internautas, a CBF conseguiu escolher um árbitro que é unanimidade para as torcidas de Flamengo e Palmeiras. Confira abaixo.

Disputando a liderança do Brasileirão, as equipes fazem uma “final antecipada” neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Contando com o apoio de sua torcida, o rubro-negro pretende diminuir a vantagem para o rival. Por sua vez, o Palmeiras luta pela permanência no topo da tabela. Separados por três pontos na tabela, o confronto é um dos mais aguardados da competição.

Quais jogos Wilton Pereira Sampaio apitou de Flamengo e Palmeiras?

Esse será o quarto jogo do Flamengo que Wilton Pereira Sampaio apitará neste Brasileirão. Ele esteve em campo nos seguintes compromissos.

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo

2 x 0 São Paulo Corinthians 1 x 2 Flamengo

Já pelo lado alviverde, ele apitou apenas uma partida: a derrota por 1 a 0 para o Bahia.

