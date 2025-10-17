Em nota publicada na manhã desta sexta-feira (17), o Flamengo manifestou-se mostrando descontentamento com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. O Rubro-Negro garantiu que o trabalho foi interrompido e atrasado.

O Flamengo se viu espionado no trabalho de campo dois dias antes da partida contra o Palmeiras, no Maracanã, em confronto direto na luta pelo título. No comunicado, foi informado que, "dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana".

Na visão do clube, a medida feita pela entidade de controle antidoping fere princípios de isonomia (cenário de igualdade) e planejamento do elenco e comissão técnica.

Confira a nota publicada pelo Flamengo:

— O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.

O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.

O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica.

