Corinthians atrasa pagamento da primeira parcela do 13º de funcionários

Diretoria confirma o caso e trabalha para resolver a pendência nos próximos dias

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 03/12/2025
11:07
Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
O Corinthians está com o 13º salário de funcionários CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) do Parque São Jorge atrasado. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'Blog do Paulinho' e confirmada pelo LANCE!.

Em nota, o clube afirmou que "lamenta o caso" e que está tomando providências para regularizar a situação. O LANCE! apurou que a expectativa é quitar os valores até a próxima sexta-feira (05).

— A diretoria executiva do Corinthians lamenta o ocorrido e trabalha para sanar o problema — disse o Corinthians.

Corinthians em crise financeira

Diante do atual momento do clube, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, admitiu que avalia recorrer a um empréstimo e antecipar uma cota da Liga Forte União (LFU) para aliviar dívidas e dar fôlego ao caixa do clube.

Stabile afirmou que há uma autorização caso haja interesse em antecipar os valores. Inicialmente, seriam cerca de R$ 27,5 milhões (LFU), além de um empréstimo de R$ 72,5 milhões com taxa de juros de CDI + 3%, conforme publicado pela ESPN.

— Ainda não. Estamos trabalhando com afinco para pagar. Não é só um transfer ban, temos dois e outros possíveis. Estamos trabalhando esse montante para resolver o problema de imediato. Estamos buscando recursos. O Cori deu uma autorização se nós quisermos fazer (empréstimo). Temos uma liberação de R$ 100 milhões para pagar os compromissos. Se for necessário, já temos a autorização — disse Osmar Stabile após a partida diante do Red Bull Bragantino, no dia 5 de novembro.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Outro assunto abordado foi a dívida do Corinthians com o meia Matías Rojas. O clube foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões ao paraguaio, que defendeu o time entre 2023 e 2024. A sanção corresponde ao atraso no pagamento de direitos de imagem durante esse período.

— Estamos tratando desse assunto, conversamos com a equipe do Rojas e estamos trabalhando por esse acordo. Estou confiante — apontou.

O clube alvinegro enfrenta atualmente um transfer ban da Fifa pelas próximas três janelas de transferências, em razão de atraso nos pagamentos pela contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, em um valor de R$ 44 milhões.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.

Dívidas do Corinthians (na Fifa):

  • R$ 6,2 milhões — Midtjylland (contratação de Charles)
  • R$ 6,76 milhões — Shakhtar Donetsk (empréstimo de Maycon)
  • R$ 8 milhões — Philadelphia Union (contratação de José Martínez)
  • R$ 23,3 milhões — Talleres (contratação de Rodrigo Garro)
  • R$ 40 milhões — Santos Laguna (contratação de Félix Torres)
  • R$ 45 milhões — Matías Rojas (atraso em direitos de imagem)

