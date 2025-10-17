Entenda por que Leila Pereira não irá ao Maracanã em Flamengo x Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é presença constante em jogos e treinos do time paulista. No entanto, para o duelo contra o Flamengo, marcado para domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, a mandatária alviverde entende que é melhor não estar presente, ainda que seja um dos jogos mais importantes do clube na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

O motivo é simples: não há clima para que Leila Pereira esteja no Rio de Janeiro. Isso porque ela e o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vêm travando batalhas recentemente nos bastidores que envolvem a Libra e a divisão de receitas de transmissão.

A disputa entre os clubes começou quando o Flamengo conseguiu uma liminar na justiça para travar o repasse de R$ 77 milhões de uma parcela dos direitos de transmissão do Brasileirão para os integrantes da Libra. Leila Pereira afirmou que acionaria o Rubro-Negro na Justiça por esta razão.

continua após a publicidade

Bap aproveitou para questionar Leila Pereira sobre empréstimo da Crefisa, uma das empresas da presidente do Palmeiras, ao Vasco. A empresária rebateu, afirmou que não comprará o Vasco, comparou torcedores do Flamengo a “terraflamistas” e ainda disparou uma indireta a Bap, relembrando seu antigo cargo na TV por assinatura Sky, quando declarou em 2014 que “compraria a Netflix” caso a plataforma começasse a incomodar o setor.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Além disso, em 2024, no Maracanã, a presidente do Palmeiras foi impedida de passar em frente ao camarote do governador do estado, Cláudio Castro, e precisou fazer o percurso no meio da torcida do Flamengo até chegar ao camarote destinado ao Palmeiras. Este duelo foi válido pelo Brasileirão e terminou empatado por 1 a 1.

continua após a publicidade

Dias antes desse episódio no Rio acontecer, o governador foi ao vestiário do Flamengo, no Allianz Parque, após a eliminação do time paulista na Copa do Brasil, o que gerou confusão com Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, que relatou ameaças de um membro da comitiva.

O jogo é um dos mais importantes desta rodada. O Palmeiras é líder do Campeonto Brasileiro, com 61 pontos, três a frente do Flamengo, o segundo colocado na tabela de classificação.