Athletic Bilbao x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo da La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbau, em partida adiantada da 19ª rodada de La Liga 2025/26. A O duelo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
Ficha do jogo
A equipe dirigida por Xabi Alonso ocupa a vice-liderança do campeonato com 33 pontos, fruto de 10 vitórias, três empates e uma derrota em 14 rodadas, além de 29 gols marcados e 13 sofridos. Porém, o momento recente é desfavorável, com três empates consecutivos diante de Rayo Vallecano (0 a 0), Elche (2 a 2) e Girona (1 a 1), sequência que resultou na perda da primeira posição agora assumida pelo Barcelona, com 37 pontos.
O time comandado por Ernesto Valverde, por sua vez, aparece em oitavo lugar, com 20 pontos obtidos em seis vitórias, dois empates e seis derrotas, somando 14 gols anotados e 17 sofridos. A fase recente é positiva, impulsionada pelo triunfo por 2 a 0, fora de casa, sobre o Levante.
Tudo sobre Athletic Bilbao x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Athletic Bilbao 🆚 Real Madrid
19ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio San Mamés, em Bilbau (Espanha)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Jesús Gil
🚩 Assistentes: Ángel Nevado, Javier Martínez; Álvaro Cánovas (quarto árbitro)
📺 VAR: Daniel Jesús Trujillo; Javier Iglesias (AVAR)
🔴⚪ Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri Berchiche; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Nico Williams, Unai Gómez; Gorka Guruzeta.
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham; Kylian Mbappé, Vini Jr.
