CBF define árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A CBF definiu o árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras. Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) ficará responsável pelo apito no jogo que é considerado a "decisão antecipada" do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste domingo (19), às 16h30 (de Brasília). O Maracanã contará com mais de 70 mil pessoas para essa partida.

A definição do árbitro para esse confronto contou com grande expectativa por ambas as torcidas. Afinal, as atuações da arbitragem nos jogos do Brasileirão vem causando forte repercussão negativa. Pelo lado rubro-negro, a postura é de repúdia.

Por se tratar de uma partida com os postulantes ao título do Brasileirão, além de toda polêmica envolvendo a arbitragem brasileira, a CBF optou por escalar um árbitro mais experiente. Wilton Pereira Sampaio é um dos principais árbitros do país, com Copa do Mundo no currículo.

A última partida em que Wilton esteve no apito foi no meio da semana, quando o Vasco venceu o Fortaleza, fora de casa.

Quais jogos Wilton Pereira Sampaio apitou de Flamengo e Palmeiras?

Esse será o quarto jogo do Flamengo que Wilton Pereira Sampaio apitará neste Brasileirão. Ele esteve em campo nos seguintes compromissos.

Cruzeiro 2 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo

2 x 0 São Paulo Corinthians e x 2 Flamengo

Já pelo lado alviverde, ele apitou apenas uma partida: a derrota por 1 a 0 para o Bahia.

Wilton Pereira Sampaio apitará Flamengo x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

Os demais nomes da equipe de arbitragem ainda não foram divulgados.

Classificação do Brasileirão

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo vem logo em seguida, com 58. Mesmo que o time carioca vença neste fim de semana, ainda não assumirá a ponta, já que os paulistas têm duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate).