Stuttgart recebe o PSG, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 8ª, e última, rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no MHPArena, em Stuttgart (ALE). O confronto será transmitido pelo canal fechado Space e através do streaming Max.

Como chegam os clubes?

O PSG mantém seu sucesso no cenário nacional com uma invencibilidade de dois meses, principalmente na grande vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na penúltima rodada da Fase de Liga da Champions League. Apesar da boa fase, o clube parisiense enfrenta desafios na Champions League, ocupando a 22ª posição com 10 pontos após sete jogos. A atual colocação da equipe, no entanto, não garantem a classificação para a fase de mata-mata.

Por outro lado, o Stuttgart também não está com a vaga garantida nos play-offs da Champions. O clube alemão, no entanto, venceu as duas últimas partidas da competição continental e está vivo na disputa. Com 10 pontos, após sete rodadas, a equipe ocupa a 24ª colocação e é a última da zona de classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

STUTTGART X PSG

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: MHPArena, em Stuttgart (ALE)

📺 Onde assistir: Space e Max

🟨 Árbitro: Davide Massa (ITA)

🚩 Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

🖥️VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

STUTTGART (Técnico: Sebastian Hoeneß)

Nübel; Vagnoman, Chabot, Al-Dakhil, Mittelstädt; Karazor, Stiller, Leweling, Millot, Führich; Undav.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruíz; Dembélé, Lee, Barcola.

