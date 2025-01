Anderson Talisca deixa o Al-Nassr e acerta retorno ao futebol europeu

O brasileiro Anderson Talisca não será mais companheiro de time de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Após negociações, o meia acertou transferência para o Fenerbahçe, da Turquia, e volta ao país europeu após passagem de sucesso no Besiktas, entre 2016 e 2018. Em comunicado oficial, o Fener anunciou que o atleta viajará para Istambul, onde fará exames médicos e acertará os últimos detalhes da contratação.

O jogador era um desejo da equipe turca mesmo antes da abertura da janela de janeiro. A passagem de Talisca pelo Besiktas, rival dos Canários Amarelos, foi de muito sucesso: 37 gols e 13 assistências em 80 partidas, além da conquista da liga turca na temporada 2016/17. De volta ao país, o brasileiro será comandado pelo português José Mourinho.

Cristiano Ronaldo comemora gol ao lado de Anderson Talisca, do Al-Nassr

Depois do sucesso na Europa, Talisca atuou em mercados alternativos, como o chinês e o saudita, antes mesmo da chegada de nomes de peso à liga local. Aos 30 anos, o brasileiro é considerado um dos grandes jogadores na história do Al-Nassr e auxiliou a equipe a conquistar a Copa dos Campeões Árabes na temporada 2023/24, diante do Al-Hilal.

O anúncio oficial da contratação, a esta altura, é apenas questão de tempo. Com isso, o Al-Nassr libera uma vaga de estrangeiro no elenco liderado por Stefano Pioli, e já determinou o principal alvo para substituir o jogador revelado pelo Bahia. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o time de Riade deseja a contratação de Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, centroavante de destaque na Bundesliga nos últimos anos. Os representantes do A-Nassr, inclusive, estão em solo alemão para negociar a saída do nigeriano.

