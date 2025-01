Ex-jogador da seleção belga, Nainggolan é detido por tráfico de drogas

Radja Nainggolan, de 36 anos, foi detido em Bruxelas, capital da Bélgica, nesta segunda-feira (27). O jogador responde por envolvimento em uma rede de tráfico de cocaína que opera do continente sul-americano para a Europa, que utiliza o porto de Antuérpia como principal ponto de entrada.

Omar Souidi, advogado de Nainggolan, evitou comentários sobre as investigações, mas reiterou que o volante tem direito à presunção de inocência. O jogador foi anunciado no Lokeren-Temse, da segunda divisão belga, no dia 22 de janeiro. Na sua estreia, ele marcou o gol que garantiu o empate contra o Lierse, pela 19ª rodada da liga nacional.

Nas redes sociais, o Lokeren-Temse se manifestou sobre a prisão de Nainggolan em comunicado:

— Dado que a investigação continua em curso, a polícia não pode nem quer fazer mais comentários. Respeitam o princípio de presunção de inocência. Como clube, concordamos com isso. Só podemos confirmar que o jogador esteve ausente do treino desta manhã — escreve o clube.

Carreira de Nainggolan

Nascido em Antuérpia, na Bélgica, Nainggolan fez carreira de destaque no futebol europeu na Itália. O meia começou no Piacenza e ganhou notoriedade nacionalno Cagliari, com 188 partidas, além de 14 gols e 13 assistências. Em 2014, ele foi contratado pela Roma, por 3 milhões de euros.

Nainggolan atuou em 203 jogos disputados com a camisa da Roma, entre 2014 e 2018, vivendo a melhor fase da sua carreira. Em 2018, ele chegou a Inter de Milão por uma taxa de 38 milhões de euros, em uma negociação que envolveu troca de jogadores entre as duas equipes. No clube, foram 41 partidas e a conquista do título do Campeonato Italiano 2020/21.

Além do seu desempenho nas quatro linhas, que o levou a ser titular na "geração de ouro" da seleção belga durante a última década, Nainggolan também teve destaque no extracampo por ser fumante.

