Nesta quarta-feira (29), a TNT Sports, principal canal de transmissão da UEFA Champions League, retornará com ‘Mosaico da Champions’ em grande estilo. A nova janela de transmissão contará com todos os 18 jogos simultâneos e decisivos da última rodada da fase de liga, que serão transmitidos na plataforma de streaming Max.

Os assinantes poderão assistir aos jogos pelo ‘Mosaico da Champions’ ou na íntegra, pela transmissão tradicional. O formato também estará disponível no mata-mata de repescagem, nas oitavas e nas quartas de final.

Ídolos internacionais convidados ao 'Mosaico da Champions'

Os ex-jogadores Ilsinho e Michel bastos, comentaristas e ex-jogadores que já disputaram a Champions, se unem ao narrador e apresentador Octavio Neto nos comentários da transmissão do mosaico.

Na sua notável passagem pelo Brasil, Ilsinho foi bi-campeão brasileiro pelo São Paulo e conquistou um bronze olímpico pela Seleção Brasileira em 2008. Como atleta do Shakhtar Donetsk, Ilsinho foi cinco vezes campeão ucraniano, além de ter conquistado outros diversos títulos de copa por lá.

Michel Bastos integrou o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 e construiu sólida carreira na Europa, com passagens relevantes por Lille, Lyon e Schalke 04. O jogador também vestiu camisas de gigantes brasileiros, como São Paulo e Palmeiras.

Confira os jogos da 8ª rodada da fase de liga da Champions

Quarta-feira, 29/1

16h45 - Juventus x Benfica

16h45 - Manchester City x Club Brugge

16h45 - Barcelona x Atalanta

16h45 - RB Salzburg x Atlético de Madrid (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Girona x Arsenal

16h45 - Dinamo Zagreb x Milan

16h45 - Stuttgart x PSG (Space e Max)

16h45 - Sporting x Bologna

16h45 - PSV x Liverpool

16h45 - Lille x Feyenoord (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Sturm Graz x RB Leipzig (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Bayern x Slovan Bratislava (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Inter x Monaco (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Aston Villa x Celtic (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Bayer Leverkusen x Sparta Praga (Max – apenas imagens, sem narração)

16h45 - Young Boys x Estrela Vermelha (Max – apenas imagens, sem narração)

17h - Brest x Real Madrid (TNT e Max)

Na Max, o trio vai reagir em tempo real aos lances dos confrontos da UEFA Champions League, sempre com análises, descontração e interatividade. Já no canal da TNT Sports no YouTube, os espectadores também poderão acompanhar as reações de Octavio, Ilsinho e Michel, com estatísticas e informações, mas sem as imagens dos jogos.

