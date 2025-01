Real Madrid faz contas por classificação direta na última rodada da Champions

O Real Madrid entra em campo pela última rodada da Fase de Liga da Champions League 2024-25 nesta quarta (29), diante do Stade Brest, fora de casa. Apesar de ter afastado as chances de eliminação direta com a goleada diante do RB Salzburg, a campanha merengue na fase debutante da competição deixa a desejar. Na 16ª posição, com 12 pontos somados, o time de Carlo Ancelotti precisa de uma combinação de resultados improvável para fugir dos playoffs de classificação às oitavas de final.

A situação do Real Madrid na Champions League

Mesmo sem risco de eliminação, ao contrário de outras equipes de expressão, como PSG e Manchester City, os atuais campeões visitam o Stade Brest com a missão de vencer e construir saldo de gols. Com projeção máxima de 15 pontos conquistados na primeira fase, os Merengues precisam secar no mínimo oito equipes para conquistar um lugar direto no mata-mata. A frente na tabela e também na briga pelas oito primeiras colocações, estão: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Stade Brest, Lille, Feyenoord, Monaco e Aston Villa.

Vencer o duelo direto com o Brest é parte essencial do objetivo, porém, será preciso torcer contra os outros adversários na briga. Alguns dos resultados necessários, entretanto, são altamente improváveis, como o tropeço do Bayern de Munique contra o já eliminado Slovan Bratislava, na Alemanha.

Em outras palavras, o Real Madrid só se classificará de forma direta ao mata-mata caso vença o Brest, de preferência, por goleada, e todos os seus concorrentes (do Bayern de Munique (15º) à Atalanta (7º)) tropecem. Caso construa saldo de gols, ainda existe a chance dos espanhóis se classificarem através das derrotas de Milan (6º) ou Atlético de Madrid (5º), que têm 15 pontos conquistados.

Veja os confrontos que interessam ao Real Madrid na última rodada da Champions League:

RB Salzburg x Atlético de Madrid (cenário ideal: derrota ATM)

Dínamo de Zagreb x Milan (cenário ideal: derrota MIL)

Barcelona x Atalanta (cenário ideal: derrota ATA)

Bayer Leverkusen x Sparta Praga (cenário ideal: empate ou derrota LEV)

Aston Villa x Celtic (cenário ideal: empate ou derrota AVL)

Inter de Milão x Monaco (cenário ideal: empate ou derrota MON)

Lille x Feyenoord (cenário ideal: empate)

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk (cenário ideal: empate ou derrota BVB)

Bayern de Munique x Slovan Bratislava (cenário ideal: empate ou derrota BAY)

Caso seja derrotado pelo Brest, ou não seja ajudado pelos demais resultados, o Real Madrid terá que disputar os playoffs, novidade da competição na edição 2024-25, contra um adversário definido pela classificação na tabela. Vale lembrar que Vini Jr, astro do Real Madrid e melhor jogador do mundo pela FIFA, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque para a partida na França.

Entenda a situação de cada clube

Com as 18 partidas simultâneas, a promessa é de uma tarde de quarta-feira frenética nos gramados da Europa. Dos 36 participantes da primeira fase, onze equipes já têm o destino selado, enquanto as outras 25, ainda disputam a classificação ao mata-mata, seja de forma direta ou via playoffs. Confira a situação das equipes para a última rodada da Fase de Liga, conforma a situação da tabela.

Classificados de forma direta às oitavas: Liverpool e Barcelona;

Dependem apenas de si para se classificar às oitavas: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen;

Sonham com vaga direta para as oitavas: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic;

Correm risco de eliminação: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk;

Já eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys

