Champions League: entenda o regulamento que faz a última rodada ‘pegar fogo’

A Fase de Liga da Champions League, grande novidade da competição para a temporada 2024/25, terá sua última rodada disputada nesta quarta-feira (29). Com 18 partidas simultâneas, às 17h (de Brasília), a jornada final da primeira fase do torneio promete emoção com gigantes europeus na disputa por uma vaga nas oitavas de final e correndo até risco de eliminação direta, a depender de resultados.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr receberá nova proposta da Arábia Saudita com salário astronômico

A nova Champions League

Os fãs acostumados com o formato antigo da Champions League podem até estranhar, afinal, até a temporada passada, a classificação ao mata-mata era decidida na sexta rodada da fase de grupos. Com a adoção da Fase de Liga, a primeira etapa oficial da competição se tornou semelhante às ligas nacionais como a Premier League, La liga e Bundesliga. Ao invés dos tradicionais 32 clubes divididos em oito grupos, a Uefa decidiu adotar um formato com 36 clubes em uma única tabela. Como um nome sugere, uma verdadeira liga.

Além disso, a fase inicial passou a ter oito rodadas, cada uma com um adversário distinto, decidido via sorteio. O Real Madrid, por exemplo, encarou Stuttgart, Lille, Borussia Dortmund, Milan, Liverpool, Atalanta, RB Salzburg, e por último, enfrentará o Stade Brest. Desta forma, mais partidas são disputadas entre as equipes distribuídas pela tabela, o que aumenta as chances de um cenário indefinido nas rodadas finais.

continua após a publicidade

E ocorreu exatamente desta forma: antes da bola rolar pela oitava rodada, poucos são os times com o futuro resolvido. A adoção da classificação via playoffs, outra grande novidade da competição nesta temporada, é uma das responsáveis pela indefinição enfrentada por grande parte dos clubes.

No formato anterior, classificavam-se o primeiro e o segundo colocado de cada um dos oito grupos, e os confrontos eliminatórios eram definidos via sorteio, porém, a partir da implementação da "Nova Champions", a fase de playoffs, disputada do 9º ao 24º colocado na tabela geral, amplia as chances de promoção entre as equipes.

continua após a publicidade

Desta forma, as equipes entre a 1ª e 8ª colocação classificam-se de forma direta às oitavas de final e aguardam a definição dos playoffs para conhecer seus adversários no mata-mata. Enquanto isso, os confrontos que definirão as equipes restantes são definidos da seguinte forma:

Formato de chaveamento da Champions League 2024-25 (Foto: Uefa)

➡️ Gigante fora da briga? Simule agora a rodada final da Fase de Liga da Champions League!

Em meio a um caminho novo de possibilidades na maior competição de clubes do mundo, alguns gigantes do futebol europeu se encontram em situações complicadas. Por exemplo, o Manchester City, que vive o pior momento da Era Pep Guardiola, é o atual 25º colocado na tabela e corre risco de eliminação direta. Além disso, em realidade menos caótica, o Real Madrid, atual e maior campeão da competição, está em 16º e precisa de uma combinação de resultados para se assegurar entre os oito primeiros.

Entenda a situação de cada clube

Com as 18 partidas simultâneas, a promessa é de uma tarde de quarta-feira frenética nos gramados da Europa. Dos 36 participantes da primeira fase, onze equipes já têm o destino selado, enquanto as outras 25, ainda disputam a classificação ao mata-mata, seja de forma direta ou via playoffs. Confira a situação das equipes para a última rodada da Fase de Liga, conforma a situação da tabela.

Classificados de forma direta às oitavas: Liverpool e Barcelona;

Dependem apenas de si para se classificar às oitavas: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen;

Sonham com vaga direta para as oitavas: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic;

Correm risco de eliminação: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk;

Já eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys

Os confrontos da última rodada na Champions League

*Em negrito, os duelos diretos

Young Boys x Estrela Vermelha

Stuttgart x PSG

Sturm Graz x RB Leipzig

Sporting x Bologna

RB Salzburg x Atlético de Madrid

PSV x Liverpool

Manchester City x Club Brugge

Lille x Feyenoord

Juventus x Benfica

Inter de Milão x Monaco

Girona x Arsenal

Dínamo Zagreb x Milan

Stade Brest x Real Madrid

Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

Bayern de Munique x Slovan Bratislava

Bayer Leverkusen x Sparta Praga

Barcelona x Atalanta

Aston Villa x Celtic