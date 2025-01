O Real Madrid entrará em campo novamente sem a presença de Vini Jr., que recebeu o segundo amarelo e não disputa a última rodada da Champions League. Para suprir a ausência do atacante, o técnico Carlo Ancelotti irá mudar o esquema tático.

Segundo informações do jornal "AS", o italiano tem dúvida sobre qual formação ir a campo, porém deve apostar em uma formação com quatro meio-campistas ao invés de três atacantes. Desta forma, Mbappé e Rodrygo comandariam o ataque com mais liberdade.

A boa forma de Ceballos abre as portas para seu retorno no meio-campo em uma partida importante como esta. O espanhol deve atuar ao lado de Tchouameni e Valverde, além de Bellingham. O uruguaio, inclusive, pode ser deslocado um pouco mais à frente para formar a linha de quatro desejada por Ancelotti.

Na zaga, a tendência é que o técnico do Real Madrid use Mendy, Rüdiger, Asencio e Lucas Vázquez, que retorna à equipe após desconforto na coxa.

Veja a provável escalação de Real Madrid contra o Brest

Brest : Bozit, Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; Fernandes, Del Castillo, Camara, Magnetti e Doumbia (Sima); Ajorque. Técnico : Erik Roy.

: Bozit, Lala, Chardonnet, Coulibaly e Haidara; Fernandes, Del Castillo, Camara, Magnetti e Doumbia (Sima); Ajorque. : Erik Roy. Real Madrid: Courtois, Mendy, Rüdiger, Asenscio e Lucas Vázquez; Valverde, Tchouameni, Ceballos e Bellingham; Rodrygo e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Jornal "AS" divulga provável escalação de Brest x Real Madrid pela última rodada da Champions League (Foto: Reprodução/AS)

A situação do Real Madrid na Champions League

Mesmo sem risco de eliminação, ao contrário de outras equipes de expressão, como PSG e Manchester City, os atuais campeões visitam o Stade Brest com a missão de vencer e construir saldo de gols. Com projeção máxima de 15 pontos conquistados na primeira fase, os Merengues precisam secar no mínimo oito equipes para conquistar um lugar direto no mata-mata. A frente na tabela e também na briga pelas oito primeiras colocações, estão: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Stade Brest, Lille, Feyenoord, Monaco e Aston Villa.

Vencer o duelo direto com o Brest é parte essencial do objetivo, porém, será preciso torcer contra os outros adversários na briga. Alguns dos resultados necessários, entretanto, são altamente improváveis, como o tropeço do Bayern de Munique contra o já eliminado Slovan Bratislava, na Alemanha.

Em outras palavras, o Real Madrid só se classificará de forma direta ao mata-mata caso vença o Brest, de preferência, por goleada, e todos os seus concorrentes (do Bayern de Munique (15º) à Atalanta (7º)) tropecem. Caso construa saldo de gols, ainda existe a chance dos espanhóis se classificarem através das derrotas de Milan (6º) ou Atlético de Madrid (5º), que têm 15 pontos conquistados.

Confrontos que interessam ao Real Madrid na última rodada da Champions League: