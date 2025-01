Vexame? Entenda o drama do Manchester City na rodada final da Champions League

Na busca por evitar uma eliminação vexatória na Fase de Liga da Champions League 2024-25, o Manchester City encara o Club Brugge nesta quarta (29), pela última rodada desta etapa na competição. Atual 25º colocado na tabela, o time de Pep Guardiola vive uma temporada marcada por tropeços atípicos, e a campanha abaixo no torneio continental é prova do pior momento vivido pelo clube desde a chegada do treinador espanhol.

Manchester City passa aperto na Champions League

Pela rodada final, o City entra em campo em situação quase inimaginável no início da temporada. É necessário vencer o Club Brugge em casa, caso contrário, o time será eliminado ainda na primeira fase da competição. A notícia boa prestes ao duelo decisivo é que a equipe inglesa depende apenas de si para se classificar, afinal, os belgas estão em 20º lugar, com apenas três pontos a mais e um saldo negativo de dois gols.

Porém, assim como no decorrer de outras competições na temporada, o Manchester City não tem se mostrado uma equipe confiável na Champions League. A última vitória aconteceu na terceira rodada, diante do Sparta Praga. Desde então, foram três derrotas e um empate - este, um dramático 3 a 3 contra o Feyenoord, após abrir três gols de vantagem no placar.

Outro fator importante é que o empate no jogo favorece o Brugge, que chegaria aos 12 pontos e não poderia ser ultrapassado, independente dos resultados paralelos. A equipe liderada por Nicky Hayen deve fazer valer a solidez defensiva em busca do resultado: foram apenas oito gols sofridos até aqui na competição. Além disso, um detalhe que acrescenta tensão ao enredo do jogo no Etihad Stadium: os Bruges não perdem um jogo desde outubro de 2024. São 15 vitórias e cinco empates.

Longe da briga pelo título da Premier League, o Manchester City enxerga na Champions League a única oportunidade de orgulhar o torcedor na temporada. Na busca por afastar a crise na competição, o time de Pep Guardiola entra em campo às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Erling Haaland é a grande esperança de gols para o Manchester City contra o Club Brugge (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Entenda a situação de cada clube

Com as 18 partidas simultâneas, a promessa é de uma tarde de quarta-feira frenética nos gramados da Europa. Dos 36 participantes da primeira fase, onze equipes já têm o destino selado, enquanto as outras 25, ainda disputam a classificação ao mata-mata, seja de forma direta ou via playoffs. Confira a situação das equipes para a última rodada da Fase de Liga, conforme a situação da tabela.

Classificados de forma direta às oitavas: Liverpool e Barcelona;

Dependem apenas de si para se classificar às oitavas: Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen;

Sonham com vaga direta para as oitavas: Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Celtic;

Correm risco de eliminação: PSV, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dínamo Zagreb e Shakhtar Donetsk;

Já eliminados: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys

