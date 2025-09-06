Recuperado, atacante do Ceará volta a treinar com o grupo

O atacante Fernandinho, do Ceará, voltou a treinar com o grupo após se recuperar de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. O jogador de 28 anos estará à disposição do técnico Léo Condé para o próximo compromisso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Lesionado desde o início de agosto, o ponta desfalcou o time em quatro jogos. Fernandinho iniciou a transição no final daquele mês e, desde então, estava aprimorando a parte física. Para recuperar o atleta, a fisioterapia do Alvinegro trabalhou com três pilares: analgesia, fortalecimento e campo

Fernandinho já atuou em 24 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências. Sua última aparição aconteceu no dia 27 de julho, pela Série A, na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro - foi dele a assistência para o segundo gol do Vovô.

continua após a publicidade

➡️ Ceará faz treino tático em penúltimo trabalho da semana

Fernandinho, atacante do Ceará, durante treino (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— O Fernandinho passou por todas as fases do tratamento. Dividimos a fase de transição em cinco fases. A última é aquele momento em que ele trabalha totalmente integrado ao grupo, fazendo todas as atividades: física, técnica, tática, psicológica e, principalmente, com os movimentos imprevisíveis, tendo contato direto com os adversários no treino. Quando o atleta passa por todas essas fases, a gente considera que ele está apto - explicou Roberto Farias, preparador físico do Ceará.

➡️ Ceará vê distância para o Z4 cair após derrota no Brasileirão

Próximo jogo do Ceará

Vindo de derrota para o Juventude, o Alvinegro voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

O clube de Porangabuçu está em 11º lugar na Série A, com 26 pontos conquistados em 21 jogos. A distância atual para o Z4 é de quatro pontos.

Notícias em alta do Ceará

O Ceará recebeu o Juventude na Arena Castelão e perdeu por 1 a 0. De volta ao clube, o meia Vina fez a sua reestreia pelo Alvinegro. Analisando números, a equipe soma duas vitórias em seus últimos dez jogos.