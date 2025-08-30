Juventude marca no fim e vence Ceará pelo Brasileirão
Times se enfrentaram na Arena Castelão
O Juventude venceu o Ceará por 1 a 0 na tarde deste sábado (30), na Arena Castelão, valendo pela 22ª rodada do Brasileirão. Luis Mandaca, nos acréscimos da etapa final, balançou as redes para os visitantes.
Com o resultado, o Vovô estacionou em 26 pontos, ocupando o décimo lugar na tabela do campeonato. O Alviverde, por outro lado, foi para 21 pontos, sendo o 16º colocado no momento.
Juventude marca no fim e vence no Castelão
Ceará e Juventude duelaram neste sábado (30) vivendo momentos diferentes na Série A. O Alvinegro começou pressionando e teve chance com Aylon, mas Jandrei defendeu a finalização. Depois, em resposta dos visitantes, Taliari cabeceou e parou em Bruno Ferreira.
Bastante acionado na hora dos pivôs, Pedro Raul recebeu de Galeano e tentou um voleio, mas mandou por cima da meta. Taliari teve nova oportunidade dentro da área e foi travado pela defesa alvinegra na hora do chute.
Nos minutos finais do 1º tempo, Pedro Raul recebeu cruzamento e cabeceou, mas a bola desviou na defesa do Juventude e saiu. Com isso, os times foram para o intervalo sem gols no placar.
Após o intervalo, o Ceará teve a sua melhor chance. Pedro Raul apareceu novamente e completou cruzamento de Galeano, mas Jandrei fez grande defesa no lance. Aos poucos, o Juventude tentou equilibrar mais as ações na partida.
Léo Condé acionou o meia Vina, que fez a sua estreia pelo Alvinegro. Participativo, o armador arriscou chute de longe e Jandrei defendeu. O atleta apareceu na área tentando finalizar em outro lance, mas não conseguiu.
Pressionando, os mandantes tiveram chance com Vina, que foi travado. Na sobra, Pedro Henrique arriscou e Jandrei apareceu para defender. Nos últimos instantes do jogo, Reginaldo cruzou e Mandaca apareceu para decretar a vitória dos gaúchos - a primeira fora de casa neste Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 1 JUVENTUDE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 22ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 30/08/2025 - 16h
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Mandaca aos 50 min do 2º T (JUV)
🟨 Cartões amarelos: Marcelo Hermes, Caíque, Matheus Babi, Giraldo e Jandrei (JUV)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho (PB)
🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🏁 VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Eder e Nicolas (Lucas Lima); Richardson (Vina), Dieguinho e Lucas Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul e Aylon (Fernando Sobral).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo, Abner (Luan Freitas), Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque (Giraldo), Batalla (Ênio) e Luis Mandaca; Gabriel Veron (Igor Formiga) e Gabriel Taliari (Matheus Babi).
