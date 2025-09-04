Ceará faz treino tático em penúltimo trabalho da semana

Com a pausa por conta da Data Fifa, o Ceará recebeu duas semanas livres para treinar. Nesta quinta-feira (4), no penúltimo trabalho da semana, o time de Léo Condé realizou um treino tático. O clube voltará a campo no dia 14 de setembro (domingo), contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Condé promoveu uma atividade coletiva em campo reduzido. Somando o tempo de trabalho do elenco na academia do CT de Porangabuçu, o treino teve cerca de uma hora e meia. A preparação na primeira semana livre será encerrada na manhã desta sexta-feira (5).

O técnico do Ceará recebeu cinco contratações durante a última janela de transferências. O primeiro foi o meia Vina, que fez a sua reestreia pelo clube na derrota por 1 a 0 contra o Juventude, na Arena Castelão.

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O meio-campista Vinícius Zanocelo, o meia-armador Rodriguinho e os atacantes Paulo Baya e Lucca também reforçaram a equipe.

Próximo jogo do Ceará

Vindo de derrota para o Juventude, o Alvinegro voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).

O clube de Porangabuçu está em 11º lugar na Série A, com 26 pontos conquistados em 21 jogos. A distância atual para o Z4 é de quatro pontos.

