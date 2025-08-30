Vina reestreia pelo Ceará em derrota no Brasileirão; veja números

O Ceará perdeu para o Juventude por 1 a 0 na tarde deste sábado (30), na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A. A partida marcou a reestreia do meia Vina pela equipe de Porangabuçu.

Vina estava livre no mercado e retornou ao Ceará em julho deste ano, sendo o primeiro reforço do clube na janela de transferências. O armador, que assinou um contrato válido até o fim de 2026, vinha aprimorando a forma física nos últimos dias.

O atleta foi relacionado pela primeira vez neste sábado e, ao ser chamado por Léo Condé, arrancou gritos da arquibancada. Vina entrou no lugar de Richardson aos 23 minutos do 2º tempo, atuando de forma mais centralizada.

Vina, meia do Ceará, durante treino (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O meia somou um chute a gol e outro bloqueado, além de um passe decisivo, um cruzamento certo em três tentativas, 11 de 14 passes corretos e um drible errado. Foram, ao todo, 21 ações com a bola. Os números são do aplicativo Sofascore.

Em campo, o Alvinegro fez bom 1º tempo e pressionou os visitantes, mas caiu de rendimento na etapa final. Nas chances que teve, o time parou no goleiro Jandrei. Quando o 0 a 0 parecia estar próximo de ser decretado no Castelão, Luis Mandaca balançou as redes e deu o triunfo para os gaúchos.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota para o Juventude, o Alvinegro terá uma pausa nos jogos. O time voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).