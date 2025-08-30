Ceará soma duas vitórias nos últimos dez jogos; confira

O Ceará foi superado pelo Juventude por 1 a 0 neste sábado (30), na Arena Castelão, pela 22ª rodada da Série A. Apesar de não viver momento de grande pressão, a equipe cearense soma apenas duas vitórias em seus últimos dez jogos.

O recorte tem início com três derrotas consecutivas, sendo contra Corinthians (1 a 0), Internacional (1 a 0) e Mirassol (2 a 0). Foi um período sem marcar gols, o que trouxe certa cobrança em cima do trabalho de Léo Condé.

Na sequência, o Vovô se recuperou e superou o Cruzeiro, fora de casa, por 2 a 1. A Raposa era líder do campeonato no início daquela rodada. Depois, o Ceará ficou no 1 a 1 contra o Flamengo e perdeu para o Palmeiras por 2 a 1.

Partida entre Ceará e Juventude, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

A segunda vitória no período veio contra o RB Bragantino (1 a 0). O único jogo fora do Brasileirão aconteceu diante do Bahia, pela semifinal da Copa do Nordeste - o Alvinegro perdeu por 1 a 0 e foi eliminado. Por fim, vieram o 0 a 0 com o Grêmio e a derrota para o Juventude.

Neste sábado (30), o Alvinegro fez bom 1º tempo e pressionou os gaúchos, mas caiu de rendimento na etapa final. Nas chances que teve, o time parou no goleiro Jandrei. Quando o 0 a 0 parecia estar próximo de ser decretado no Castelão, Luis Mandaca balançou as redes e deu o triunfo para os visitantes.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota para o Juventude, o Alvinegro terá uma pausa nos jogos. O time voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).