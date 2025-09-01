Ceará vê distância para o Z4 cair após derrota no Brasileirão
Equipe perdeu por 1 a 0 para o Juventude
O Ceará perdeu para o Juventude por 1 a 0 no último sábado (30), na Arena Castelão, valendo pela 22ª rodada do Brasileirão. Considerando os resultados do fim de semana, a distância do clube para a zona de rebaixamento caiu para quatro pontos.
O Alvinegro é o 11º colocado na Série A, com 26 pontos em 21 jogos. O Vitória, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, tem 22 pontos em 22 partidas. Os baianos venceram na rodada, assim como o Vasco e o próprio Juventude. O Santos, por sua vez, empatou.
Um triunfo diante dos gaúchos faria a distância para a zona ser de sete pontos, o que seria importante para a campanha do Vovô. O Juventude era o pior visitante do Brasileirão e ainda não tinha vencido fora de casa no torneio.
O Ceará continua com o foco de garantir a permanência neste ano. O time vem de acesso na Série B de 2024 e tem apenas o Brasileirão como campeonato restante na temporada. Anteriormente, a equipe de Léo Condé foi campeã estadual.
Após a derrota na Arena Castelão, o Alvinegro terá uma pausa nos jogos. O time voltará a campo somente no dia 14 de setembro (domingo), fora de casa, diante do Vasco. O embate terá início às 20h30 (de Brasília).
O clube já divulgou a programação da semana, com treinos de segunda a sexta-feira. As atividades acontecerão no CT Carlos de Alencar Pinto.
O Ceará recebeu o Juventude na Arena Castelão e perdeu por 1 a 0. De volta ao clube, o meia Vina fez a sua reestreia pelo Alvinegro. Analisando números, a equipe soma duas vitórias em seus últimos dez jogos.
