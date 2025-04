Léo Condé avalia partida do Ceará e aborda desfalques no elenco

O Ceará perdeu Juventude por 2 a 1 na tarde deste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Brasileirão. De virada, o time conheceu a sua primeira derrota no campeonato. O técnico Léo Condé falou sobre o resultado e frisou a relevância dos desfalques no elenco.

— Acho que a gente fez um bom 1º tempo. Foi bem equilibrado. Talvez o Juventude com um pouco mais de posse de bola, Mas a gente conseguia fazer boas transições, bons contra-ataques. Criamos boas situações de gols. No 2º tempo, o Juventude voltou um pouco melhor. Não acho que foi um 2º tempo todo ruim nosso - relatou.

— Alguns jogadores foram se desgastando. A gente tem sofrido um pouco com a perda de jogadores, de peças importantes. Já vínhamos jogando sem Pedro Henrique, sem Richardson. No último jogo perdemos o Fernandinho, ao longo da semana também Mugni e Matheus Bahia. O reserva imediato também perdemos, que é o Nicolas. Tivemos que improvisar um zagueiro [na lateral-esquerda]. É um contexto que acaba, de certa forma, atrapalhando um pouco. Mas não serve de desculpa. São situações e o campeonato é difícil - disse o treinador do Ceará.

Condé destacou ainda a força do Juventude como mandante. Neste ano, o clube disputou sete partidas em casa e venceu todas. Ademais, o Vovô segue sem derrotar o rival fora de casa: são quatro derrotas e três empates.

Ceará de Léo Condé: agenda no Brasileirão

Na rodada inicial do Campeonato Brasileiro de 2025, o Vovô visitou o RB Bragantino e empatou em 2 a 2. Depois, atuando na Arena Castelão, a equipe triunfou sobre o Grêmio por 2 a 0. Assim, com o resultado negativo deste sábado, são quatro pontos obtidos em três jogos.

Partida entre Juventude e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Felipe Santos/Ceará SC)

O próximo embate será diante do Vasco, na terça-feira (15). No Castelão, o Alvinegro terá a chance de aumentar a sua invencibilidade atuando em solo cearense. A marca atual é de 23 partidas, com 20 triunfos e três igualdades.