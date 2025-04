De virada, Juventude mantém histórico e vence Ceará no Brasileiro

De virada, o Juventude superou o Ceará por 2 a 1 neste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Com isso, o clube gaúcho assumiu a liderança provisória do Brasileirão. Aylon abriu o placar para o Alvinegro, mas Luis Mandaca e Matheus Babi garantiram o triunfo dos mandantes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Juventude, atual líder do campeonato, tem seis pontos. A equipe pode ser ultrapassada a depender de outros resultados da rodada. O Ceará estacionou em quatro pontos e ocupa a quinta colocação desta Série A.

Virada em Caxias do Sul

Buscando manter a sua invencibilidade como mandante contra o Ceará, o Juventude começou a partida com mais posse de bola. Investindo em contra-ataques, o Vovô chegou com Galeano, que chutou e viu Gustavo defender após desvio.

continua após a publicidade

Os donos da casa seguiram pressionando. Em um lance, Giovanny chutou de fora da área e a bola passou perto da meta. Depois, nos minutos finais da primeira etapa, o Alvinegro abriu o placar, Pedro Raul fez lançamento, Matheus Araújo ajeitou de cabeça e Aylon, com um toque, tirou a marcação para superar o goleiro Gustavo.

A vantagem, no entanto, não durou muito. Nos acréscimos, após cobrança de falta, Batalla cruzou na área e Luis Mandaca subiu sozinho para igualar o marcador. Os gaúchos ainda criaram chance com Gabriel Taliari, que finalizou e foi bloqueado.

continua após a publicidade

Partida entre Juventude e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Felipe Santos/Ceará SC)

Na volta para o 2º tempo, Mandaca teve chance de marcar novamente, mas mandou para fora. Depois, em jogada trabalhada, Giraldo concluiu por cima do gol. O Ceará respondeu com Aylon, que dominou e chutou acima do travessão.

O técnico Fábio Matias promoveu três substituições, incluindo a entrada de Matheus Babi. Instantes depois, Giovanny recebeu em velocidade, mandou para a área e Babi cabeceou para o fundo das redes. Em seguida, Jean Carlos, ex-Ceará, finalizou forte e quase ampliou.

Léo Condé fez alterações no time para tentar o empate. Com mais espaços em campo, Jean Carlos serviu Jádson e o volante finalizou ao lado do gol. Sem grandes chances na reta final, o Juventude segurou o resultado e manteve seu aproveitamento de 100% em casa no ano - são sete vitórias.

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 CEARÁ

CAMPEONATO BRASILEIRO - 3ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 12/04/2025 - 16h

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

🥅 Gols: Luis Mandaca aos 46 min do 1ºT, Matheus Babi aos 23 min do 2º T (JUV); Aylon aos 41 min do 1º T (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Ewerton (JUV); Galeano, Bruno Ferreira, Pedro Raul (CEA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PE) e Rafael Trombeta (PR)

🏁 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Felipinho; Jádson, Giraldo (Davi Goes), Batalla (Ênio), Luis Mandaca (Jean Carlos) e Giovanny (Wilker Ángel); Gabriel Taliari (Matheus Babi).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marlon, Éder e William Machado (Fernando Sobral); Dieguinho, Lourenço (João Victor), Galeano (Alejandro Martínez), Matheus Araújo (Rômulo) e Aylon (Lelê); Pedro Raul.