Defesa do Ceará tem menos de um gol sofrido por jogo em 2025

Sem atuar por conta da pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará encerrou o primeiro semestre da temporada 2025. Em 31 jogos disputados, a equipe sofreu 27 gols, o que representa uma média inferior a um tento por partida (0,87). O ataque, por sua vez, balançou as redes em 47 oportunidades.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

São 11 gols cedidos no Brasileirão (em 11 jogos), seis na Copa do Nordeste (em sete jogos), seis na Copa do Brasil (em quatro jogos) e quatro no Campeonato Cearense (em nove jogos). Neste último, o Vovô obteve a taça de maneira invicta.

Três goleiros já defenderam a meta alvinegra na temporada. Bruno Ferreira, que era titular, deu lugar a Fernando Miguel após lesão. Além deles, Keiller chegou a entrar em campo. Richard, machucado, ainda não atuou em 2025.

continua após a publicidade

Willian Machado na partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Na zaga, Marllon e Willian Machado vêm se firmando como a dupla titular. O primeiro, capitão do time em diversos momentos, já marcou três gols no ano. O segundo, por sua vez, acumulou boas atuações na reta final do primeiro semestre.

A lateral-direita apresenta certa disputa entre Fabiano Souza e Rafael Ramos. O português ficou dois meses parado após uma lesão na primeira partida do ano, contra o Tirol, pelo Estadual. Na esquerda, o titular é Matheus Bahia, que deu lugar a Nicolas em alguns momentos.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Fluminense e Ceará é anunciado por clube do futebol japonês

Notícias do Ceará em alta

Em pausa na temporada, o atual artilheiro do Ceará no ano é o atacante Pedro Raul. Falando de números, o meio-campista Lucas Mugni lidera em assistências. O técnico do time sub-17 do Alvinegro falou sobre o vice-campeonato em um torneio na França.