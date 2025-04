Marllon lamenta primeira derrota do Ceará no Brasileirão

O Ceará perdeu para o Juventude por 2 a 1 na tarde deste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Brasileirão. De virada, a equipe conheceu o seu primeiro revés no campeonato. Marllon, zagueiro e capitão do Alvinegro, lamentou o resultado.

— Fizemos um bom 1º tempo. Infelizmente tomamos o empate no final. Começamos bem a partida. Mas sempre que jogar aqui com o Juventude é um jogo muito difícil. Jogo de muito duelo, muita competitividade. Nós tentamos, fizemos tudo isso, mas infelizmente eles foram mais felizes no último terço - relatou o zagueiro do Ceará.

O time de Léo Condé abriu o placar com Aylon, que driblou a marcação ao dominar e superou o goleiro Gustavo. No entanto, minutos depois, Luis Mandaca cabeceou sozinho e empatou o duelo. Na etapa final, Matheus Babi deu a vitória para os donos da casa.

Com isso, o Ceará segue sem superar o rival como visitante. São quatro derrotas e três empates no recorte. O Juventude, por sua vez, manteve o aproveitamento de 100% em casa nesta temporada. A equipe atuou em sete jogos e triunfou em todos, incluindo dois compromissos pelo Brasileiro.

Campanha do Ceará no Brasileirão

Em sua estreia, o Vovô enfrentou o RB Bragantino fora de casa e abriu 2 a 0, mas sofreu um gol no fim e empatou em 2 a 2. Depois, na Arena Castelão, a equipe venceu o Grêmio por 2 a 0. Assim, com o resultado negativo de hoje, são quatro pontos em três jogos.

O próximo compromisso será contra o Vasco, na terça-feira (15). Em casa, o Alvinegro terá a chance de aumentar a sua invencibilidade atuando em solo cearense. A sequência atual é de 23 partidas, com 20 vitórias e três empates.