Ceará encerra primeiro semestre com redução no total de lesões

Com a pausa no Campeonato Brasileiro, o Ceará encerrou o seu primeiro semestre da temporada 2025 após 31 jogos disputados. Parte estratégica do clube, o Centro de Saúde e Performance (CESP) sinalizou que as lesões no elenco caíram em comparação com o mesmo período de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Alvinegro registrou 17 lesões no primeiro semestre de 2025, enquanto que em 2024 tal recorte teve 22. Assim, aconteceu uma redução de 22,7%. O número vem caindo desde 2022 (33), já com uma queda para 25 em 2023.

O CESP age com foco na prevenção de contusões e no processo da cicatrização. O trabalho resultou também na diminuição das lesões musculares, com 19 no primeiro semestre de 2024 e oito no mesmo período em 2025.

continua após a publicidade

Partida entre Ceará e Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— O CESP do Ceará SC reforça, a cada semestre, seu compromisso com uma abordagem que vai além da prevenção e tratamento de lesões. O foco é maximizar a longevidade atlética e otimizar a performance, respeitando as individualidades de cada jogador. Os números falam por si: estamos em um ciclo de constante evolução, sustentado por ciência, inovação e paixão pelo que fazemos - disse André Martins, head do Centro de Saúde e Performance do Ceará, ao site do clube.

Confira o ranking de lesões no primeiro semestre entre 2022 e 2025:

2022: 33 lesões

2023: 25 lesões

2024: 22 lesões

2025: 17 lesões

Confira o ranking de lesões musculares no primeiro semestre entre 2022 e 2025:

2022: 28 lesões

2023: 11 lesões

2024: 19 lesões

2025: 8 lesões

➡️ Fluminense negocia saída de Lelê; Ceará terá compensação financeira

Notícias do Ceará em alta

Em pausa na temporada, o atual artilheiro do Ceará no ano é o atacante Pedro Raul. Falando de números, o meio-campista Lucas Mugni lidera em assistências. O técnico do time sub-17 do Alvinegro falou sobre o vice-campeonato em um torneio na França.