Ceará se reapresenta com foco em duelo contra o Santos

Após superar o Vitória por 1 a 0, pelo Brasileirão, o elenco do Ceará se reapresentou nesta terça-feira (6), na sede Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, na capital Fortaleza.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O clube realizou treinos alternados na academia e no campo, para trabalhar a parte física, técnica e tática. Até o dia do embate contra o Santos, na segunda-feira (12), acontecerão seis atividades diferentes ao todo. O Alvinegro viajará para São Paulo no início da tarde de domingo (11), com previsão de chegada poucas horas depois.

Sétimo colocado na tabela do campeonato, o Ceará tem 11 pontos: são três vitórias, dois empates e duas derrotas. Como todos os triunfos aconteceram em casa, o time buscará seu primeiro resultado positivo longe de seus domínios.

Léo Condé elogia 2º tempo do Ceará contra o Vitória

No triunfo diante do Vitória, o gol do Vovô foi marcado na etapa final, em cabeceio do zagueiro Marllon. O clube cresceu em desempenho no 2º tempo e poderia ter balançado as redes em outras oportunidades. Léo Condé, treinador do Ceará, elogiou a performance.

— O Vitória é uma equipe que marca muito. A gente já imaginava o 1º tempo mais truncado, com mais dificuldade, um jogo muito faltoso. E também teve um pouco de desajuste nosso, de posicionamento. Aproveitamos o intervalo para fazer alguns ajustes de posicionamento, principalmente do Sobral e do Mugni. A gente conseguiu dar volume, muita triangulação pelo lado do campo. A gente foi construindo, tendo volume e fizemos um 2º tempo que beirou a perfeição, tanto em termos de marcação quanto em termos de posse de bola e construção de jogo - explicou o comandante.

Agenda do Ceará

Com um período de descanso e uma semana livre para treinos, o próximo confronto do Ceará será no dia 12 (segunda-feira), fora de casa, contra o Santos. Em seguida, no sábado (17), fará novo duelo nordestino ao receber o Sport.