O Ceará triunfou diante do Vitória por 1 a 0 na noite do último sábado (3), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio Presidente Vargas. O técnico Léo Condé elogiou a etapa final do Alvinegro e falou do sentimento ao enfrentar o ex-clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— É diferente [enfrentar o ex-clube]. Foi tão recente o trabalho que eu tive a oportunidade de participar, dirigindo o Vitória. Trabalho vitorioso. Primeira vez que a gente enfrentou. Mas como falei na última coletiva, hoje eu visto a camisa do Ceará e iria tentar fazer o melhor, junto com meus jogadores. E a gente conseguiu fazer isso bem. Tivemos a oportunidade de conquistar a vitória e comemorar. Um jogo muito difícil - relatou.

— O Vitória é uma equipe que marca muito. A gente já imaginava o 1º tempo mais truncado, com mais dificuldade, um jogo muito faltoso. E também teve um pouco de desajuste nosso, de posicionamento. Aproveitamos o intervalo para fazer alguns ajustes de posicionamento, principalmente do Sobral e do Mugni. A gente conseguiu dar volume, muita triangulação pelo lado do campo. A gente foi construindo, tendo volume e fizemos um 2º tempo que beirou a perfeição, tanto em termos de marcação quanto em termos de posse de bola e construção de jogo - explicou o comandante.

continua após a publicidade

Partida entre Ceará e Vitória, pelo Brasileirão 2025. Time de Léo Condé saiu vitorioso (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

➡️ Marllon celebra gol e elogia desempenho do Ceará em triunfo

Presente no Rubro-Negro em 2023 e 2024, Léo Condé conquistou a Série B e o Campeonato Baiano em sua passagem. Com um início negativo no Brasileirão do ano passado, o treinador foi demitido. Em junho de 2024, assumiu o Ceará e comandou o time na campanha do acesso à elite do futebol nacional.

Em 2025, o técnico foi campeão estadual novamente, derrotando o rival Fortaleza na decisão. Nesta Série A, são 11 pontos em sete rodadas, marca que coloca o Vovô na sexta posição da tabela.

continua após a publicidade

Agenda do Ceará de Léo Condé

Depois de superar o Vitória, o Alvinegro terá um período de descanso e uma semana livre para treinos. O próximo confronto da equipe será no dia 12 (segunda-feira), fora de casa, contra o Santos. Em seguida, no sábado (17), fará novo duelo nordestino ao receber o Sport.