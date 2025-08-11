Agenda do Ceará hoje (11/08/2025); curtinhas do L!

O Ceará visitou o Palmeiras no último domingo (10) e perdeu por 2 a 1. A partida aconteceu pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, abrindo o returno da competição.

Agenda

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Vitor Roque garantiram a virada para os mandantes.

O técnico Léo Condé terá uma nova semana livre para treinos e ajustes em sua equipe. O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. O embate terá início às 16h (de Brasília).

Partida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta segunda-feira (11). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.

O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo da categoria será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta segunda-feira (11). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará