Marllon celebra gol e elogia desempenho do Ceará em triunfo

O Ceará superou o Vitória por 1 a 0 na noite deste sábado (3), no Estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O zagueiro e capitão Marllon, autor do gol alvinegro, falou a respeito do desempenho da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— Obviamente a gente fica muito feliz pelo gol. Mais feliz ainda pelos três pontos, pelo desempenho da equipe. Principalmente no 2º tempo. A gente fica incomodado quando tomamos gol, mas hoje a gente pôde zerar a baliza e, graças a Deus, fazer o gol. Muito importante - disse o atleta.

O tento do defensor aconteceu na etapa final do confronto. Pressionando e criando chances, o Ceará obteve escanteio, que foi cobrado por Lucas Mugni. Marllon, sem marcação na área do Vitória, ajeitou o corpo e cabeceou para o fundo das redes de Lucas Arcanjo.

continua após a publicidade

Partida entre Ceará e Vitória, pelo Brasileirão 2025. O zagueiro Marllon anotou o gol do triunfo alvinegro (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Contratado para esta temporada, vindo do Cuiabá, Marllon chegou ao seu terceiro gol pelo Vovô. Com 21 jogos no ano, sendo 21 titularidades ao todo, o zagueiro de 33 anos soma ainda uma assistência.

➡️ CBF divulga tabela dos jogos que restam na fase de grupos da Copa do Nordeste

Com o resultado positivo, o Ceará ocupa agora a quinta colocação na tabela do Brasileiro, com 11 pontos. O clube ainda pode perder posições dependendo dos resultados restantes na rodada.

continua após a publicidade

Agenda do Ceará

Depois de triunfar diante do Vitória, o Alvinegro terá um período de descanso e uma semana livre para treinos. O próximo confronto da equipe será no dia 12 (segunda-feira), fora de casa, contra o Santos. Em seguida, no sábado (17), fará novo duelo nordestino ao receber o Sport.