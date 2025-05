Santos se reúne com Pacaembu para definir mando de campo contra o Ceará

O Santos tem uma reunião marcada para esta segunda-feira (5) com a concessionária responsável pelo Pacaembu, para definir se o estádio será o palco da partida contra o Ceará, marcada para a próxima segunda-feira (12), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A utilização da arena depende da renovação de laudos obrigatórios, como os de condições sanitárias, segurança e combate a incêndio, atualmente vencidos. O estádio já recebeu a vistoria das equipes de polícia, bombeiros e vigilância sanitária. Segundo a administração do Pacaembu, não há maiores obstáculos para a regularização da documentação, e o processo já está em andamento. A concessionária garante que os novos laudos devem ser aprovados até o fim da semana.

O estádio, inclusive, já possui um alvará provisório com validade até setembro, obtido recentemente. Procedimento semelhante foi adotado durante a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ao longo do Campeonato Paulista deste ano, quando a Portuguesa mandou seus jogos no local com capacidade liberada para até 18 mil torcedores.

Ainda não está definida qual será a capacidade permitida para o jogo do Santos, caso o Pacaembu seja liberado. Se o estádio não estiver em condições até o prazo limite, o clube analisa outras alternativas, como o MorumBis ou o Allianz Parque. Isso implicaria em uma negociação com São Paulo e Palmeiras, donos dos respctivos estádios.

Com apenas quatro pontos somados em sete rodadas, o Peixe ocupa a 19ª colocação e precisa vencer o Ceará para tentar sair da zona de rebaixamento e aliviar a pressão.

