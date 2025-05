Ceará ganha posição na rodada e é quinto colocado no Brasileirão

O Ceará derrotou o Sport por 2 a 0 no último sábado (17), na Arena Castelão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Assim, a equipe ganhou uma posição e saiu do sexto para o quinto lugar no torneio nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O Alvinegro subiu para 15 pontos e conseguiu ultrapassar o Fluminense, que tinha 13 e ganhou apenas um após empatar com o Juventude. Atualmente, o sexto colocado é o Bahia, que tem os mesmos 15 pontos do Ceará e fica atrás pelo desempate no saldo de gols.

Quem abre o G4 é o RB Bragantino, com 17 pontos. O Cruzeiro, terceiro colocado, tem a mesma pontuação. Por fim, mais acima, aparecem o vice-líder Flamengo (18 pontos) e o líder Palmeiras (22).

continua após a publicidade

Como seu jogo na rodada 10, diante do Botafogo, foi adiado para o mês de junho, o Ceará só poderá ganhar posições na tabela quando voltar a campo pela 11ª rodada. O compromisso diante dos cariocas mudou de data por conta da realização do clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, algo que preocupa as forças de segurança do estado

Partida entre Ceará e Sport pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Agenda do Ceará

O Vovô volta a campo na próxima quinta-feira (22), fora de casa, contra o Palmeiras. O duelo será válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília). Com a derrota por 1 a 0 na ida, o Ceará precisa vencer por ao menos um gol de diferença para não ser eliminado no tempo normal.

continua após a publicidade

➡️ Galeano celebra gol e explica boa fase do Ceará no Brasileirão

No Brasileirão, o adversário seguinte será o Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo). Na sequência, acontecerá a partida contra o Botafogo, que foi adiada para 4 de junho (quarta-feira).