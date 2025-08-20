menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (20/08/2025); curtinhas do L!

Time visita o Bahia nesta quarta-feira

imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (20), pela semifinal da Copa do Nordeste. O embate terá início às 21h30 (de Brasília), com mando de campo dos baianos, que possuem melhor campanha na competição.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Bahia x Ceará

O Ceará visita o Bahia nesta quarta-feira (20), valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O confronto pela semifinal da competição acontecerá em jogo único. O Vovô busca uma vaga na final do torneio.

O técnico Léo Condé terá como desfalques o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Fernandinho.

A outra semifinal do Nordestão envolverá CSA e Confiança, no mesmo horário, com mando de campo dos alagoanos. A final, diferentemente das fases anteriores, será em jogos de ida e volta.

➡️ Com desfalques, veja a provável escalação do Ceará contra o Bahia

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (20). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
  • 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 30/08 - 16h - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 14/09 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 21/09 - a definir - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro

