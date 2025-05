Ceará tem quatro vitórias em cinco jogos em casa no Brasileirão

O Ceará venceu o Sport por 2 a 0 na tarde do último sábado (17), na Arena Castelão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Assim, a equipe de Léo Condé chegou a quatro vitórias em cinco jogos como mandante no torneio.

Após superar o rival pernambucano, o Alvinegro confirmou a boa fase em seus domínios. Analisando a campanha da equipe, 13 dos 15 pontos foram obtidos em solo cearense. Os outros dois, fora de casa, vieram nos empates contra RB Bragantino (2 a 2) e Santos (0 a 0).

Na Arena Castelão, a equipe superou Grêmio (2 a 0), Vasco (2 a 1) e, neste sábado, o Sport (2 a 0). A única igualdade aconteceu diante do São Paulo, quando as equipes ficaram no 1 a 1. Ademais, no Estádio Presidente Vargas, o clube derrotou o Vitória por 1 a 0.

Galeano comemora gol do Ceará contra o Sport, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Contra o Sport, o Vovô abriu o placar nos primeiros minutos do jogo, em chute de primeira do armador Lucas Mugni. Na etapa final, Galeano aproveitou passe por cima de Dieguinho para ampliar e decretar o triunfo.

Assim, o time de Léo Condé alcançou 15 pontos, enquanto que o rival nordestino continua com dois. Os pernambucanos seguem buscando a primeira vitória na competição.

Agenda do Ceará

O Vovô volta a campo na próxima quinta-feira (22), fora de casa, contra o Palmeiras. O duelo será válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil - na ida, o Ceará perdeu por 1 a 0. No Brasileirão, o adversário seguinte será o Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo).