Galeano celebra gol e explica boa fase do Ceará no Brasileirão

O Ceará derrotou o Sport por 2 a 0 na tarde deste sábado (17), na Arena Castelão, valendo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Autor do segundo tento alvinegro, o atacante Galeano falou sobre o momento da equipe.

Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— A gente está motivado, a gente sabe que o torcedor faz o trabalho dele. Quando entramos no campo, a gente já está motivado. Estou muito feliz pela vitória, pelo gol. Pela entrega dos companheiros - disse o paraguaio.

— É continuar assim, continuar trabalhando bem, porque temos muitos jogos pela frente. A gente tem que fazer o maior número de pontos possível, para alcançar objetivos muito bons - finalizou o atleta.

Diante do Sport, o Vovô abriu o placar nos primeiros minutos do embate, em chute de primeira do armador Lucas Mugni. Na etapa final, Galeano aproveitou passe por cima de Dieguinho para fechar a conta.

Partida entre Ceará e Sport pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Dessa forma, o time de Léo Condé subiu para a quinta posição no campeonato nacional, com 15 pontos. Como esta foi a partida de abertura da rodada, o clube ainda pode ser ultrapassado por outros adversários.

Ceará está invicto em casa no Brasileirão

Disputando seu quinto jogo como mandante nesta edição de Campeonato Brasileiro, o Ceará alcançou a quarta vitória e confirmou a boa fase em seus domínios. Analisando a campanha alvinegra, 13 dos 15 pontos foram obtidos em solo cearense.

A equipe superou Grêmio (2 a 0), Vasco (2 a 1), Vitória (1 a 0) e, neste sábado, o Sport (2 a 0). O único empate aconteceu diante do São Paulo, quando as equipes ficaram no 1 a 1.

Agenda do Ceará

O Vovô volta a campo na próxima quinta-feira (22), fora de casa, contra o Palmeiras. O duelo será válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Ceará perdeu por 1 a 0.