Ceará faz jogo eficiente e derrota o Sport pelo Brasileirão

O Ceará derrotou o Sport por 2 a 0 na tarde deste sábado (17), na Arena Castelão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Com um gol em cada etapa, os tentos do Vovô foram anotados por Lucas Mugni e Galeano.

Após o resultado, o Ceará foi a 15 pontos e subiu para a 5ª colocação na tabela do campeonato nacional. Enquanto isso, o Sport, estacionado em dois pontos, continua na última posição da Série A.

Ceará aproveita chances contra o Sport

Ceará e Sport se enfrentaram, na tarde deste sábado, vivendo momentos opostos na Série A. O Vovô tentava se manter entre os primeiros da tabela e o Leão, último colocado, buscava sua primeira vitória na competição.

Os cearenses abriram o placar logo nos minutos iniciais do encontro. Após sobra de bola na área, Lucas Mugni bateu de primeira e balançou as redes contra o seu ex-clube. O time pernambucano tentou reagir em chutes de Barletta, ex-Ceará, mas o atacante errou o alvo.

O Sport aumentou a pressão e conseguiu criar mais chances, enquanto que o Ceará tentava se defender e explorar espaços. Nos últimos segundos do 1º tempo, Hereda fez jogada pela direita e cruzou para Zé Lucas, que subiu e cabeceou para fora.

Partida entre Ceará e Sport, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Depois de um início disputado no 2º tempo, com chegadas dos dois lados, o Ceará conseguiu ampliar a sua vantagem. Em boa partida, Dieguinho deu passe por cima e encontrou Galeano, que mandou para o fundo das redes.

O Leão tentou diminuir com chute de Lucas Lima, mas Fernando Miguel espalmou. Em seguida, Dieguinho finalizou de fora e Caíque França defendeu em dois tempos. Após isso, os minutos finais foram de pouca movimentação.

Sem reação do adversário, o Ceará conseguiu administrar o resultado e segurar a vitória. Assim, o time de Léo Condé foi a 15 pontos e subiu para um provisório quinto lugar na tabela. O Sport, com dois pontos, segue em busca do seu primeiro triunfo no campeonato.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 SPORT

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 17/05/2025 - 16h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Lucas Mugni aos 9 min do 1ºT e Galeano aos 15 min do 2ºT (CEA)

🟨 Cartões amarelos: Fabiano Souza (CEA); Rivera, Igor Cariús, Dalbert, Sérgio Oliveira (SPO)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

🏁 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Guilherme).

SPORT (Técnico: Antônio Oliveira)

Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Zé Lucas (Du Queiroz), Rivera (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Romarinho) e Carlos Alberto (Christian Ortiz).