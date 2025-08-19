Agenda do Ceará hoje (19/08/2025); curtinhas do L!
Sub-20 estará em campo
O Ceará segue nesta terça-feira (19) a preparação com foco no jogo diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. O time treina de manhã e, no início da tarde, embarca para Salvador (BA).
Agenda
O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no último sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aylon, após assistência de Galeano, anotou o tento do jogo. Com isso, a equipe de Léo Condé subiu para 25 pontos na tabela, ocupando o décimo lugar.
O próximo compromisso será na quarta-feira (20), diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O confronto pela semifinal da competição acontecerá em jogo único. O Vovô busca uma vaga na final do torneio.
➡️ Ceará se reapresenta e define logística para jogos fora de casa
Futebol de base
O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 enfrenta o QFC-RN nesta terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília), pela Copa do Nordeste da categoria.
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta terça-feira (19). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
- 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 30/08 - 16h - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 21/09 - a definir - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
