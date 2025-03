São Paulo x Palmeiras: Luciano se revolta com pênalti que deu vantagem ao Verdão

O fim do primeiro tempo da semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo terminou quente. Após pênalti marcado para o time da casa aos 43’, jogadores e a comissão técnica do Tricolor ficaram revoltados e o atacante Luciano disparou contra a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza.

— Só tentei falar pra ele apitar para os dois lados, ele quer ser protagonista. Não foi pênalti, eles tão tentando fazer uma final aí — criticou o camisa 10 do São Paulo no intervalo para a transmissão oficial do Paulistão.

O lance que gerou a confusão começou com uma saída de bola errada do São Paulo. Rafael tocou para Arboleda, mas o zagueiro escorregou, a bola ficou com Vitor Roque, que caiu na área. O árbitro marcou o pênalti, que Raphael Veiga cobrou para abrir o placar.

Maxi Cuberas, assistente de Luis Zubeldía, foi expulso após a marcação do pênalti. Minutos antes, por reclamação de uma falta sofrida por Johnatan Calleri, o próprio Zubeldía já havia sido advertido por Flávio Rodrigues de Souza.

Sobre o segundo tempo, Luciano foi sucinto.

— Vamos conversar com o treinador. Eles tão tentando de qualquer jeito tirar a gente do campeonato, vamos ver se vão conseguir — afirmou o jogador.

O ganhador de Palmeiras e São Paulo enfrentará o Corinthians na decisão do Paulistão. No domingo, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, em casa, e avançou à final do Campeonato Paulista, que será disputada nos dias 16 e 27 de março, após os jogos da Data Fifa.