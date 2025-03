Pênalti? Ex-árbitro dá veredito em lance polêmico de Palmeiras x São Paulo

O fim do primeiro tempo em Palmeiras x São Paulo foi marcado por uma polêmica de arbitragem no Allianz Parque. Na semifinal do Paulistão, Flávio Rodrigues de Souza marcou um pênalti para o Alviverde que gerou bastante reclamações de tricolores. Para o ex-árbitro Sálvio Spínola, a penalidade não deveria ter sido marcada.

- O Arboleda recolhe a perna, ele até escorrega, coloca o pé na frente quando o Vitor Roque vai passar, mas recolhe a perna. Para mim, não é pênalti. E ele nem dá vantagem, já marcou o pênalti. Pela imagem, dá para ver claramente que o Arboleda recolhe a perna e o Vitor Roque cai. Não é pênalti - analisou Sálvio, na Record.

A situação aconteceu já aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. O atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro assinalou a penalidade. Raphael Veiga converteu a cobrança e deixou o time de Abel Ferreira à frente do placar.